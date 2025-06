Por qué Mauro Icardi atrasará su regreso a Turquía tras el escándalo con Wanda Nara

Según trascendió, Icardi habría avisado a la justicia sobre la decisión: “Señor juez, se me acaba el tiempo. Estoy a punto de irme a Turquía, o las veo ahora o no las veo más”, habría expresado en un escrito haciendo referencia el reencuentro con sus hijas, el motivo principal por el que habría atrasado el viaje. Si bien el escándalo registrado este viernes profundizó el problema, la decisión habría sido tomada previo al hecho que como desenlace podría haber tenido a Wanda detenida por la Policía si no entregaba a sus hijas.