El video que Wanda Nara le dedicó a la China: "No juega en mi Liga"

El Wandagte suma un nuevo capítulo y otra vez, las cosas no fluyen correctamente entre Wanda Nara y Mauro Icardi, ya que continúan teniendo problemas judiciales por las visitas de las nenas. Esta vez, enojada por todo el revuelo mediático, la conductora le hizo una dedicatoria bastante directa a la China Suárez, pareja actual del futbolista.

Wanda y su “indirecta” a la China Suárez

En el clip se la puede ver mientras interpreta la canción “Wanda” de Quevedo. Causalidad, la parte seleccionada de la pieza señala: “To' lo que le hizo ese man le dolió, pero / A mí no me importa lo que el pirobo diga / Ese bobo no juega mi liga, yeah”.