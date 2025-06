La leucemia de Wanda Nara: qué le pasó en el medio del escándalo con Mauro Icardi

En su intervención, Andrés Nara no dudó en defender a su hija, aunque reconoció que sus nietas también tienen derecho a compartir tiempo con su padre: “Ella se predispuso miles de veces, que el vínculo con Icardi y todo, pero si no entendés, y no sos coherente… porque una persona incoherente puede hacer cualquier cosa, porque no entiende lo que le está diciendo el otro".

Icardi.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi

El caso Nara-Icardi vuelve a acaparar la atención pública no solo por el drama familiar en sí, sino también por las implicancias personales y de salud que arrastra. En medio del proceso de separación, con la exposición mediática al rojo vivo y una enfermedad de fondo, Wanda intenta sostenerse con el apoyo de su círculo íntimo.