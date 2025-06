El polémico posteo de la hermana de Mauro Icardi contra Wanda Nara tras el escándalo

El episodio, que se prolongó por más de once horas y requirió la intervención de la justicia, terminó con las niñas saliendo en el vehículo de su padre, mientras la mediática fue asistida por una ambulancia del SAME debido a una crisis nerviosa.

MAURO ICARDI.jpg Ivana y Mauro Icardi llevan muchos años alejados.

Qué dijo Ivana Icardi sobre la situación entre su hermano y Wanda Nara

En ese contexto, Ivana se volcó a la red social X (ex Twitter) para cuestionar el accionar de Wanda y defender a su hermano. "Wanda Nara, sos una impresentable. Lo que hacés no tiene nombre. Con los niños no", escribió en un primer mensaje, al que siguieron otros con tono cada vez más crítico.

Por qué Mauro Icardi atrasará su regreso a Turquía tras el escándalo con Wanda Nara

La novela entre Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi rozó los límites este viernes en el edificio Chateau Libertador, en el barrio porteño de Núñez en CABA, donde vive la conductora televisiva, con las hijas Isabella y Francesca en el medio de una situación angustiante y en la cual tuvo que intervenir un operativo judicial para que las niñas puedan ir con su padre para revincularse. Después de 12 horas del horario dispuesto por la justicia, Mauro pudo salir con sus hijas.

Pareciera quedar en un segundo plano la carrera futbolística de Icardi, pero lo cierto es que debe ordenar su vida para volver a Turquía. Todo parecía indicar que el 4 de julio el delantero volvería al país para volver a vestir la camiseta de Galatasaray luego de una larga recuperación por una lesión sufrida. Sin embargo, debido a la situación judicial con la madre de sus hijas, habría decidido retrasar su regreso.

Según trascendió, Icardi habría avisado a la justicia sobre la decisión: “Señor juez, se me acaba el tiempo. Estoy a punto de irme a Turquía, o las veo ahora o no las veo más”, habría expresado en un escrito haciendo referencia el reencuentro con sus hijas, el motivo principal por el que habría atrasado el viaje. Si bien el escándalo registrado este viernes profundizó el problema, la decisión habría sido tomada previo al hecho que como desenlace podría haber tenido a Wanda detenida por la Policía si no entregaba a sus hijas.

Icarid.jpg Mauro Icardi y sus hijas

Más allá de que habría hecho el cambio de día, no se confirmó cuándo se realizará el viaje. Por lo pronto Icardi intentará disfrutar de los siete días que le concedió la justicia para que pase con sus hijas, a solas los primeros días mientras que en los posteriores se podría incorporar a los planes la China Suárez, actual novia de Mauro, en una incorporación progresiva.