El plan de la China Suárez para no dejar solo a Mauro Icardi en Turquía

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi vuelve a ocupar el centro de la escena mediática, esta vez no por un escándalo amoroso ni por un viaje romántico, sino por una situación que pone a prueba tanto la logística familiar como la estabilidad de la pareja. A pocos días del regreso del futbolista al Galatasaray, en Estambul, las dudas sobre si la actriz lo acompañará o no reactivaron los rumores de crisis y dispararon un debate que involucra no solo a ellos, sino también a sus hijos y a los padres de los mismos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.