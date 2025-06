Se supo la verdadera razón detrás del viaje de Lauty Gram, el ex de la China Suárez, y su nueva novia

Mucho se había hablado de la escapada romántica del ex de la actriz con Lucía Patrone, sin embargo, recién ahora se supo la verdad.

La historia entre Lauty Gram y Luchi Patrone ya no es solo una relación sentimental que surgió en la intimidad. Hoy es también una narrativa pública que atraviesa canciones, posteos virales y videoclips, y que se convierte en el corazón del nuevo proyecto artístico del cantante urbano. Con el lanzamiento de “Lo que sientes x mí”, primer adelanto de su próximo EP Las que te dedico, Lauty confirmó lo que ya se intuía: su música está profundamente marcada por el amor que siente por la ex Gran Hermano.

El sencillo, que también es la primera colaboración oficial entre ambos, llegó acompañado por un videoclip grabado en el sur argentino, donde se los ve compartiendo momentos cotidianos de pareja. Producida por Martín Vegas, la canción combina bases de afrobeat con una letra romántica que evoca el vínculo que construyeron antes del ingreso de Luchi a la casa más famosa del país. Desde entonces, su relación no paró de crecer frente a los ojos del público.

“Era un tema que no iba a salir, pero ella fue la que me motivó a sacarlo con muchísimos mensajes así. Te extraño mucho y esta canción es para vos”, escribió Lauty junto a una captura de una conversación con Luchi, donde ella lo impulsaba a publicar el tema que hoy ya forma parte de su discografía. En ese chat, Luchi le decía: “Bebé, estoy escuchando tu canción en el auto. Te juro, es un temón, está increíble. No dudes, sacala. Está buenísima, la viviría escuchando, está increíble”.

El gran amor de Lauty Gram y Luchi Patrone

Pero la conexión entre amor y música no es nueva en su carrera. Ya lo había dejado claro con “Qué cabrona”, otro tema inspirado en ella, lanzado justo antes de que Luchi ingresara a la casa de Telefe. Con frases como “Ella es celosa, aunque no lo diga. Una story juntos pa’ que esté tranquila” y “Ay, qué cabrona se pone el conjunto que me enamora”, la canción sirvió como despedida pública antes del aislamiento que impone el formato del programa.

El vínculo se profundizó incluso dentro del reality. Uno de los momentos más emotivos de Luchi en la casa fue cuando recibió una foto familiar en la que aparecían el ex de la China Suárez, su madre, su padre, su hermana Renata y sus mascotas León y Máximo. Al verla, la joven rompió en llanto y, con la voz quebrada, dijo: “Lauty, te amo y te extraño con el alma”.