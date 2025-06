Mirtha Legrand contó cuál era la profesión que quiso ejercer de chica

"Que tengas respeto por el público, que sean respetuosos y educados. Y que sobre todo, insistan y vayan. Yo soy muy mayor, chicos, muy mayor. Y sigo viviendo, me maquillo, me peino, me visto, estudio mi programa. No duermo la noche anterior, prácticamente, pensando a ver cómo voy a desarrollar mi programa", respondió La Chiqui.

"Que lo hagan con amor, con entusiasmo y con respeto. Y con amor por lo que se hace. A mí me gusta ser Mirtha Legrand, me gusta", agregó.

La respuesta de Mirtha Legrand que tomó por sorpresa a Pampito

Fue entonces cuando Pampito fue por más: "¿Se imagina la vida no siendo Mirtha Legrand?". "No, porque yo quería ser profesora de geografía", respondió La Chiqui para sorpresa de toda la mesa.

Y siguió contando una anécdota de su infancia: "Un día mi maestra, yo estaba en el primaria y nos puso de pie a todas las alumnas. Y me dijo 'a ver usted Martínez, ¿qué le gustaría ser?'. Yo dije profesora de geografía. Y me dijo 'no, a usted le gusta ser artista'. Una visionaria. Se dio cuenta por mi forma de ser, porque yo recitaba y siempre me gustó destacarme y hacer cosas artísticas".

"Desde chica se me notó. La prueba está que mi primer película la hice a los 14 años, Los Martes Orquídeas. No sabía caminar con tacos altos y el director le dijo a mi mamá, 'señora cómprele tacos altos para que camine en la casa'. Las chicas jugábamos a 'las visitas' y entonces nos vestíamos de grandes... Y en la película se nota que no sabía caminar con tacos", confesó divertida La Chiqui.