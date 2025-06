Guerra entre Israel e Irán: Donald Trump dijo que su paciencia se agota y lanzó una nueva advertencia

El presidente de Estados Unidos dijo que conoce dónde se esconde el líder iraní pero que “por ahora” no piensa eliminarlo.

“No vamos a eliminarlo (¡matar!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses”, expresó el presidente estadounidense.

Para completar su mensaje, Trump avisó: “Nuestra paciencia se está agotando. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Ayatola Jamenei.jpg Trump dijo que, "por ahora", no tiene pensado eliminar al líder supremo de Irán, Ali Jamenei.

El republicano volvió a hablar a través de sus redes un día después de solicitarles a los residentes de Teherán que evacúen la ciudad y de promocionar el control total de los cielos sobre esa ciudad, y luego de que el ejército israelí emitiera un aviso de evacuación para 330.000 personas en zonas del centro de la capital iraní, donde se encuentran sedes clave como la televisión estatal, la policía nacional y varios hospitales, uno de ellos gestionado por la Guardia Revolucionaria.

“Irán debería haber firmado el ‘acuerdo’ que les dije que firmaran. Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas. En pocas palabras, Irán no puede tener armas nucleares”, escribió, también en X.

Por el contrario, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, manifestó también el lunes que su Gobierno hará "lo que sea necesario", al ser preguntado sobre la posibilidad de matar al ayatolá Jamenei.

Un conflicto que escala cada día entre Israel e Irán

Desde que Israel llevó a cabo un ataque que calificó como preventivo el pasado viernes sobre varias instalaciones nucleares y objetivos militares de Irán, ambos países intercambiaron ataques.

En Israel, de momento, se contabilizaron 24 muertos, mientras que en Irán el número de víctimas supera las 200, entre las cuales se encuentra un buen número de civiles.

Después de cinco días de ataques con misiles, Israel cree estar ante las puertas de asestar un golpe permanente al programa nuclear iraní. Para eso espera cierta colaboración del gobierno de Estados Unidos.

ataque israel iran tension En Israel se contabilizaron 24 muertos, mientras que en Irán el número de víctimas supera las 200.

El último lunes, mientras volvía precipitadamente hacia su país tras dejar el G7 en Canadá, Trump dejó entrever su frustración con los líderes iraníes por no llegar a un acuerdo. Dijo que su intención es encontrar “un verdadero fin” al conflicto y una “rendición completa” del programa nuclear de Teherán.

“Deberían haber hecho el trato. Les dije, ‘Hagan el trato’”, declaró Trump a los periodistas en el Air Force One. “Así que no sé. No estoy muy dispuesto a negociar”, enfatizó.

Irán ha insistido en que su programa nuclear es solo para fines pacíficos, y las agencias de inteligencia estadounidenses han evaluado que Teherán no está persiguiendo activamente una bomba.