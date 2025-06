El desafío al que Claudia Villafañe sometió a sus hijas Dalma y Giannina

image.png

La madre también determinó que Giannina era quien vestía mejor y seguía más las tendencias de moda. Y optó por elegir a ambas cuando la pregunta giró sobre quién era la más guapa.

El divertido momento que Claudia Villafañe compartió con sus hijas

Al preguntar quién se enamoraba más fácilmente, Claudia Villafañe señaló de nuevo y sin dudar a Giannina Maradona. Sin embargo, cuando se trató de quién era la más ordenada y la más floja, Claudia involucró a ambas.

Por último, al preguntarle quién era la más dramática, Claudia asignó este título a Dalma Maradona, quizás por la relación de su hija mayor con la actuación. Y volvió a elegir a Dalma cuando la última pregunta inquirió quién era la más inteligente.

El divertido desafo viral que hizo Claudia Villafae junto a sus hijas Dalma y Giannina Quin es la ms guapa.mp4

Un mes y medio atrás, Claudia Villafañe fue entrevistada para el ciclo A dónde vamos cuando soñamos en Infobae. Junto a Oriana Sabatini confesó qué fue para ella perder a Diego Maradona a pesar de que estaban separados desde que Claudia tenía 41.

“Eso fue muy duro, muy fuerte. Porque pienso a veces que se perdió un montón. Sé que está igual, dando vueltas por ahí, pero se perdió un montón. A Azul, la última hija de Dalma no la conoció, a Roma así. A Benja lo disfrutó muchísimo. Se tomaba un avión y se iba a verlo cuando vivía en Madrid. Benja lo recuerda. Roma, aunque lo vio re poquito, también se acuerda. Y Azul lo nombra como si lo conociera y no. Esas cosas me dan bronca, más sabiendo lo que pasó, que todavía estamos esperando justicia. Quiero, para que mis hijas estén tranquilas, que todo esto se resuelva y que puedan estar en paz. Pienso a veces que por más que nosotros estábamos separados, compartíamos muchas cosas juntos, salir a comer con las chicas, cumpleaños de Benja. Presentaciones de Dalma, de Giani, lo que sea. Mucho recorrido. Bueno o malo, como hablábamos antes. Cosas lindas, cosas feas. Alegrías, tristezas. Y a veces le hablo. Viste cuando estás sola y ‘la puta madre vos podrías haber estado acá, poder estar, estar disfrutando de un montón de cosas’. Y hay cosas que me duelen más cuando se trata de mis hijas”, respondió.