Cómo quedó el cuerpo de María Julia Oliván tras el incendio en su casa

image.png

En dialogó con Teleshow, la periodista detalló qué fue lo que pasó. “Estoy acá en el Alemán. Voy a estar por dos o tres semanas en donde me hicieron un ‘raspaje’. El martes, otro, el viernes otro. Y primero me habían dicho que era el 25% del cuerpo. Ahora me dijeron que les parece que es el 13%, pero bueno, voy a tener para un tiempito acá”, afirmó.

Cómo fue el accidente doméstico que sufrió María Julia Oliván

“Estaba practicando la obra esta que iba a estrenar el viernes y quise poner un poco de etanol a la chimenea, que tengo ahí. Y me prendí toda fuego. Así que dentro de todo la saqué barata. La hija de Bonadeo, Valentina Bonadeo, era mi productora y atinó a decir: ‘Juli, sacate la ropa’. Y, no me olvido más, porque si no, no la contaba. Porque me encendí fuego todo. Así que dentro de todo zafé”, aseguró María Julia Oliván.

Unas horas antes, había relatado los pormenores de su accidente y el dolor que enfrentó. “La policía patrulla vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo, y después hubo otro tiempo que esperar para la derivación, y todo ese tiempo imagínense... dolorida, en carne viva y temblando... ¡Horrible! Ya había llamado a mi hermana que estaba en otro lado, Antonio estaba solo en casa... un lío”, detalló.

image.png

En febrero de este año la periodista conversó con María Laura Santillán en Infobae sobre el cuadro de depresión que transitó, luego de que su hijo fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista. “Primero fui al psicólogo y después fui a un psiquiatra, claro. Estuve medicada”, reveló. Durante este periodo, le diagnosticaron también una enfermedad autoinmune ocular atribuida al estrés, que aunque no se encuentra en un estado grave, le ha obligado a seguir un tratamiento de inmunosupresión.