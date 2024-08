La pelea 2.0 de Jorge Rial y María Julia Oliván que terminó de la peor manera

rial olivan 1.jpeg El cruce entre Jorge Rial y María Julia Oliván.

Poco después, la periodista se enteró de la publicación de su colega y salió a contestarle, sin filtros. “Me dicen que Rial me pegó por la entrevista que hice a Liliana Franco. A esta altura, que Rial te pegue es una cucarda. Y que te diga decadente ¡es un upgrade!”, comentó en X. Rápidamente Jorge vio su mensaje y decidió responderle.

“Sí. Te pegué. Hacés lo que criticabas cuando te hacías la periodista progre. Hoy no sos ninguna de las dos cosas. Y te arrobo, me acuerdo de tus lecciones de ética. Hoy me hacés reír”, le confesó picante el conductor y Oliván continuó con la discusión, revelándole que no podía etiquetarlo porque la tendría bloqueada.

“Yo no te arrobo Jorginho porque me tenés bloqueada desde que salías con la colo, ahora veo que ¡me desbloqueaste! Buenísimo, así te leo directo y no por capturas. Yo hago lo que me parece mejor, en este caso entrevisté a Lilian Franco. ¿Qué querés? ¿Que corte lo que no me gusta? Chau”, se despidió Oliván.

El conductor desmintió sus palabras y se mostró letal con ella por hablar del expresidente con su invitada. “Nunca te bloqueé. Pero recuerdo que ya desde esa época hacías bajada de líneas éticas. Y hoy soñas con ser una angelita. Ni eso podes ser porque te superan. Te quedaste en promesa”, cerró Rial, muy polémico.

Jorge Rial en su peor momento

Luego de sufrir un infarto en Colombia, la salud de Jorge Rial está en vilo de todos. En las últimas horas, el periodista aseguró no estar en el mejor momento y reconoció que su situación lo tiene muy angustiado.

En su pase con el Gato Sylvestre en Radio 10, el periodista reveló que se pescó un fuerte virus que lo tiene complicado de salud. “Otra vez estoy así, esto no se quiere ir, Gato, es terrible. Y mirá que me cuido y no hago locuras. Ya estamos grandes, ¿viste? Pero no hay caso. Va y viene todo el tiempo. Y eso que estoy vacunado”, contó a su colega.

Y agregó: “La verdad estoy hecho bolsa. No doy más. La voz la tengo a la miseria y no se termina de ir. El cuerpo lo tengo como cansado, pero dentro de todo tiro todavía. Pero la voz está cada vez más complicada. Pasan los días y no se pasa. Y repito, me estoy cuidando, ya no hago tantas locuras, salgo menos, me quedo en casa, me abrigo bien, todo por las dudas, pero nada, no se termina de ir”.