Jorge Rial contó de cuánto es el sueldo de Marcelo Tinelli en América TV: "Se lo bajaron"

Cada día crecen aún más los rumores de que la relación entre Marcelo Tinelli y las autoridades de América TV están cada vez peor. En Socios del Espectáculo insisten en que en el canal, no verían con buenos ojos los viajes constantes del conductor.

Además, a eso hay que sumarle que le recriminan no haber cambiado nada en la pantalla de la emisora desde que asumió como director artístico y gerente de programación.

Tinelli-Preocupado-Portada.jpg Marcelo Tinelli

Según informó el conductor de Argenzuela (C5N), Marcelo tuvo una reducción salarial del 50%. "De los 20 mil dólares mensuales que cobraba, pasará a cobrar 10 mil. El lo aceptó. No hay más plata", posteó en X.

Sin prejuicio de que la suma es por demás importante, muchos coinciden en que es insignificante para una persona con la trayectoria y la responsabilidad de Marcelo Tinelli.

Lejos de los medios: Marcelo Tinelli apareció en las redes sociales tras el levantamiento de su nuevo programa

Pocos pensaban que una figura de tanta relevancia y éxito en la televisión argentina como tuvo el conductor Marcelo Tinelli tendría que pasar por un momento de dificultades en el rating de su programa tras regresar después de un largo tiempo fuera de la grilla de programas que componen los medios de comunicación.

Tinelli Tirri.jpg

Es que realmente los números son bajos para el cabezón que el año pasado decidió cerrar la historia que forjó junto a El Trece y comenzó una nueva aventura en América TV para cambiar de aire, convocar nuevamente a su público e intentar mejorar las métricas del canal que desde hace tiempo no logra instalarse como uno de las emisoras fuertes en el ranking.

Ante esta situación crítica en los números, la periodista Marina Calabró afirmó en el programa Lanata sin filtro, que se emite por Radio Mitre, que el canal tomó la decisión de bajar el nuevo programa de Tinelli (Primos de América, dedicado a lo que sucede en el certamen deportivo Copa América), quien debutó con tan solo 1.6 puntos de rating.

En ese marco, el reconocido conductor no hizo opiniones sobre la actualidad y no se expresó sobre el tema a pesar del complicado momento laboral que atraviesa ya que los números no le responden. Ante esta situación, el conductor se muestra feliz disfrutando de su presencia en Estados Unidos donde sigue de cerca los pasos de la Selección argentina que capitanea Messi.

Tinelli 1.jpg

Las redes sociales fueron el canal donde el reconocido conductor oriundo de Bolivar compartió videos sobre su presencia en suelo estadounidense junto a su primo El Tirri. Además, Marcelo compartió contenido en Instagram donde exhibió una camiseta firmada por Messi, con quien tuvo una entrevista mano a mano.

En las publicaciones que comparte en su cuenta personal de la red social, el cabezón no cita el canal para el que trabaja y muestra las diferencias que están trascendiendo en el mundo de la farándula.