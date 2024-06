Lejos de los medios: Marcelo Tinelli apareció en las redes sociales tras el levantamiento de su nuevo programa

Es que realmente los números son bajos para el cabezón que el año pasado decidió cerrar la historia que forjó junto a El Trece y comenzó una nueva aventura en América TV para cambiar de aire, convocar nuevamente a su público e intentar mejorar las métricas del canal que desde hace tiempo no logra instalarse como uno de las emisoras fuertes en el ranking.

En ese marco, el reconocido conductor no hizo opiniones sobre la actualidad y no se expresó sobre el tema a pesar del complicado momento laboral que atraviesa ya que los números no le responden. Ante esta situación, el conductor se muestra feliz disfrutando de su presencia en Estados Unidos donde sigue de cerca los pasos de la Selección argentina que capitanea Messi.

Las redes sociales fueron el canal donde el reconocido conductor oriundo de Bolivar compartió videos sobre su presencia en suelo estadounidense junto a su primo El Tirri. Además, Marcelo compartió contenido en Instagram donde exhibió una camiseta firmada por Messi, con quien tuvo una entrevista mano a mano.

En las publicaciones que comparte en su cuenta personal de la red social, el cabezón no cita el canal para el que trabaja y muestra las fiferencias que están trascendiendo en el mundo de la farándula.

Marcelo Tinelli mostró cómo es su cara tras despertar

Contento por su actualidad romántica a raíz del sólido noviazgo con la modelo peruana Milett Figueroa, y tras los mil y un rumores de crisis de pareja, Marcelo Tinelli les dedicó a sus fieles seguidores de Instagram un video que no pasó desapercibido.

Con mucha buena onda, el conductor televisivo les deseó que tengan un buen día. Para eso, se filmó luciendo su rostro de “recién levantado” y, muy divertido, se animó a un filtro que cambió rotundamente sus rasgos físicos.

“Feliz martes para todos”, escribió Marcelo, de buen humor y junto a emojis de corazones, al pie del video que divirtió y también impresionó a quienes los siguen.

Marcelo se burló de sí mismo al ver cómo le quedaba el filtro de Instagram. “Buen día a todos, qué tengan un muy lindo martes. Nada, me gusta amanecer así, bien, espero que me vean bien... Gracias”, expresó, entre risas.

Las curiosas y cómicas imágenes posteadas por Marcelo no pasaron desapercibidas entre sus seguidores quienes se encargaron de viralizar la secuencia protagonizada por el conductor.