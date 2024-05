Waldo reveló la razón por la que decidió dejar de trabajar con Tinelli en su mejor momento

"Me vio Marcos Gorban, un gran productor. Me dijo que necesitaban gente y que fuera a probar. Y fui. Y el primero que quedé fui yo", recordó Navia, quien se mudó a Buenos Aires con solo un bolso y grandes esperanzas. Esta etapa de su vida marcó el inicio de una carrera que lo llevó a convertirse en una figura reconocida en ambos lados del Río de la Plata.

Waldo 1.jpg Álvaro Navia en su papel de Waldo

Álvaro Navia reveló por qué decidió dejar de trabajar con Marcelo Tinelli

Con el tiempo, los cambios en la industria televisiva llevaron a Navia a tomar decisiones difíciles. “Me fui cuando ya empezaron a migrar algunos. Pachu y Pablo se habían ido a Canal 9 a hacer No hay 2 sin 3 y había entrado un productor que me dijo que con él no iba a trabajar mucho porque lo mío ya había sido. Y era un excompañero”, explicó Navia sobre su salida de VideoMatch. Justo en ese momento, recibió una llamada de Daniel Hadad, quien le ofreció un trabajo en Canal 9 con un sueldo significativamente mayor. “Le dije que sí, porque además me habían ofrecido cinco veces más de lo que cobraba”, añadió.

Aunque Tinelli intentó retenerlo, ya era tarde. "Cuando ya me estaba yendo me llamó este productor para decirme que Marcelo se había enterado que me iba y pidió que me quedara. Este productor me dijo que me necesitaba, que no me fuera. Pero le había dado la palabra a Hadad", explicó Navia, quien finalmente decidió mantener su compromiso con Hadad.

Waldo 2.jpg Álvaro Navia

Cómo es la actualidad de Álvaro Navia, Waldo de VideoMatch

A pesar de su partida, la relación con sus excompañeros de VideoMatch se mantuvo sólida, con encuentros ocasionales y una amistad duradera. Durante la pandemia, Álvaro Navia y su familia se mudaron a Canelones, Uruguay, buscando un ambiente más tranquilo. Sin embargo, este año, decidieron regresar a Buenos Aires.

“Sentimos que era el momento de volver por un combo de razones. Tenemos una productora en Uruguay y seguimos trabajando allá, pero sentíamos que teníamos que volver. Tenemos nuestra casa acá, que extrañábamos. Los abuelos están acá, los tíos. Y tienen una abuela allá que es la que más viaja: va y viene. El que sigue viajando todas las semanas soy yo”, compartió Navia sobre su decisión de volver a Argentina.