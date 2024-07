El frío análisis de Jorge Rial sobre la paternidad: "Me trajo..."

Pero en este caso, Jorge Rial se mostró conciliador y muy feliz por su paternidad por una razón muy particular que la plasmó en su cuenta de Instagram.

JORGE.RIAL.jpg Jorge Rial y Morena, en los buenos tiempos de la relación padre-hija.

El poste de Jorge Rial sobre la paternidad

Jorge Rial utiliza su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, no sólo para compartir su trabajo, sino que también suele subir escenas de su vida cotidiana y familiar. Y el periodista realizó una publicación que dio que hablar.

Es que el ex conductor de Intrusos subió un video con distintas imágenes de su nieto, y escribió contundente: “Ser padre me trajo esta bendición extra, Fran”, que como es de público conocimiento, es el hijo mayor de Morena que, actualmente, está cursando el sexto mes de su segundo embarazo. Por otro lado, por el momento ella no ha querido decir el sexo del bebé.

Embed - Jorge Rial on Instagram: "Amo a este cabezón. Ser padre me trajo esta bendición extra: Fran." View this post on Instagram A post shared by Jorge Rial (@jrial)

Cabe recordar que cuando Morena estuvo peleada con su familia, Rial no podía ver a su nieto, sólo mantenía contacto con él a través de las redes. Sin embargo, desde que Morena volvió a quedar embarazada, se acercaron.

Asimismo, cabe destacar que, si bien también aparecieron imágenes de Fran junto a Rocío, las hermanas mantienen la distancia. Pero de todas formas, aunque la publicación de Rial fue celebrada por muchos seguidores, otros se preguntaban si esta vez sería duradera la paz familiar.

Morena Rial mostró una imagen de su segundo hijo

image.png

Morena Rial sorprendió a sus seguidores de Instagram con una imagen del bebé que se encuentra esperando y del que todavía no quiere decir el sexo ni el nombre. Publicó una captura de la última ecografía que le hicieron y se mostró muy feliz, ya que falta poco para tenerlo en sus brazos.

“Hola mi amor. Te soñé y amé sin conocerte”, comentó junto a la imagen posteada en la mencionada red social, donde se ven los rasgos de la criatura, fruto de su amor con un boxeador. El papá de la criatura que se encuentra esperando More se llama Matías, y más allá de la polémica ni bien se conoció la noticia, seguramente que Jorge estará feliz y orgulloso.