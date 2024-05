Morena Rial mostró una imagen de su segundo hijo: "Hola, mi amor"

El papá de la criatura que se encuentra esperando More se llama Matías. “Lo conocí por medio de un amigo. Se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”, dijo semanas atrás en una entrevista con el portal de Ciudad Magazine, en la que aprovechó para aclarar que no piensa en casarse porque “no cree en los papeles”.