Jorge Rial contó cuál es la relación que tiene con el padre del nuevo hijo de Morena

“Voy a ser abuelo, lo sé casi desde el primer momento. Me llamó mi hija, le costó un poco… Me había llegado un rumor, yo le pregunté, tardó un día en contestarme, hasta que tomó coraje y me contó que estaba embarazada”, reconoció el periodista, con un brillo especial en su mirada por la llegada de un hermanito de Francesco.

JORGE.RIAL.jpg Jorge Rial compartió su felicidad, luego de conocer que Morena Rial está esperando un hijo.

Qué dijo Jorge Rial del novio de su hija Morena

“La otra vez me mandó su ecografía, así que la vi, lo vi. No sé qué es todavía. Bienvenida lo que sea, estoy feliz, otro nieto, nieta, lo que venga. Una vida siempre es bienvenida”, confesó Jorge Rial.

“¿Te contó algo de Matías, de su nueva pareja?”, lo indagó el notero de Socios y el periodista reveló que aún no ha tenido demasiado vínculo con la pareja de su hija: “No sé nada, tengo entendido que creo que es boxeador, se llama Matías”.

Embed Jorge Rial rompió el silencio en #SociosDelEspectáculo sobre el embarazo de su hija Morena: “estoy feliz, siempre una vida es bienvenida”.#lovieneltrece pic.twitter.com/G0L5XkvFto — Socios del espectáculo (@socioseltrece) April 2, 2024

Para despejar las dudas, el conductor aseguró que nunca lo cruzó debido a su alejamiento de Morena, por el conflicto que tuvo con ella el año pasado. “Pero no lo conozco, no hablé nunca con él, no lo vi, no tengo imágenes de él, nada. A mi hija hace bastante que no la veía en persona, el año pasado”, aclaró Rial.