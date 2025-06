Ingrid Grudke recordó el escándalo de los cuernos que le metió su ex con su sobrina

Según explicó la modelo, fue hasta el lugar a retirar el cartel publicitario de un auspiciante que decidió dejar de trabajar con el gimnasio en un gesto de apoyo hacia ella. “De hecho sigo trabajando con esa empresa. Soy la imagen de ellos y me siguen acompañando en lo que hago”, aclaró.

Cuando David le preguntó por qué no mandó a alguien más a sacar el cartel para evitar problemas, Grudke explicó que no cualquiera puede entrar a una propiedad privada a sacar nada. “Además, era la más alta para la escalera”, bromeó.

Embed - INGRID GRUDKE SOBRE SU SEPARACIÓN: "Decidí no reclamar nada porque me afecta emocionalmente"

Luego, contó que no se cruzó más con su ex porque él se mudó a Mar del Plata, donde tienen dos locales de ropa, además del box de crossfit y la heladería que comparten aún en Misiones, donde vivieron juntos hasta que explotó el conflicto.

A quien sí confesó que volvió a ver fue a Andrea, a quien llevó al gimnasio a trabajar por ser de su absoluta confianza. “Ella sigue siendo apoderada de la firma, por eso estaba allí”, contó con relación al día del video.

“Desde la última vez que nos juntamos los cuatro a hablar no la vi más, hasta ahora. Entré al gimnasio sin pensar que estaba ella, saludé a los chicos, y me la encontré. A mí se me paralizó el cuerpo porque es una persona que quise mucho, y verla ahí después de tanto tiempo me afectó. Querés a una persona y no podés creer que te haya traicionado así”, repasó.

El escándalo de Ingrid Grudke con su ex

Luis Bremer contó en A la Tarde que Ingrid Grudke irá a la Justicia por la estafa que sufrió a manos de Martín Colantonio: “Él tenía una pequeña empresa, un local de ropa en Mar del Plata que él tenía con su madre. Terminó siendo una empresa de siete locales, pero no porque él fuera una persona de una proyección económica importante, sino que fue por el impulso del nombre y del dinero de Ingrid Grudke”.

Luego de que el escándalo llegara a los medios, Ingrid Grudke expresó su dolor por todo lo sucedido: “Estoy separada. Sabía que iba a llegar este día, que iban a preguntar. Hace tres meses que me separé. Me cuesta mucho hablar del tema todavía. Para mí es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor”.