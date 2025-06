Grave: qué dijo Pampita de María Vázquez y por qué salió a pedirle disculpas

Pampa.jpg María Vázquez y Pampita

La reacción inicial de Pampita en la nota que brindó

Al ser abordada por una notera del canal El Nueve, Pampita respondió confundida: "No entiendo a quién se refiere. ¿A los patrones que le compran caballos a su marido? ¿O al público que mira polo y por eso el polo existe?". "Seguro que no se refiere a mí porque Martín le compra muchos caballos a su marido. Así que no se va a meter con alguien que le compra tantos caballos para sus patrones", agregó.

Aunque intentó restarle importancia, cerró con una frase contundente: "Es raro porque está casada con el número uno del mundo del polo y hablar mal del ambiente del polo, creo que no la deja bien. Su familia es increíble, sus hijos también están jugando al polo… No me la imagino a ella diciendo algo así", finalizó.

Pampita.jpg

El descargo de Pampita tras la polémica con María Vázquez

Luego de que sus declaraciones se difundieran y generaran aún más revuelo, Pampita decidió tomar distancia del conflicto y actuar desde otro lugar. La modelo compartió en sus historias unos videos hablando sobre la situación: "Hace unos días me agarraron en la puerta del canal y me dijeron que María Vázquez había dicho cosas y el notero me decía que lo había dicho por mí. Yo no chequeé la información, no vi la nota y por haber dado esa entrevista se generó todo un tema que después levantaron los portales", detalló.

ssstwitter.com_1751208303627.mp4

Al ver el alcance de sus palabras y no sentirse cómoda con la situación, tomó una decisión: conseguir el número de Vázquez y contactarla: "Averigüé el teléfono de María con el doctor de mis hijos. Él me lo pasó y le pregunté a María si podíamos hablar", relató.

Finalmente, ambas pudieron conversar y aclarar el malentendido: "Le dije que no me gustaba esto que había pasado, que nunca me habían hecho sentir mal en ningún lado y que había visto la nota y que ella no había hablado mal de mí en ningún lado tampoco". En el cierre de su descargo, Pampita fue clara respecto a su opinión sobre estar metida en polémicas: "Estoy en una etapa que no quiero generar estas cosas y estas rivalidades de mujeres no me gustan, no las quiero en mi vida y no quiero esa versión mía tampoco", finalizó.