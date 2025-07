Embargan a Marcelo Tinelli por una deuda millonaria

Embed

Cómo fue la gestión de Marcelo Tinelli en San Lorenzo

La gestión de Tinelli en San Lorenzo atravesó momentos complejos, especialmente durante la pandemia, cuando se firmaron contratos en dólares y se realizaron compras de jugadores en una coyuntura financiera inestable. “Ese tipo de operaciones, que en su momento buscaban reforzar el plantel, luego se volvieron inviables y hoy siguen generando consecuencias legales y económicas para el club”, agregó la panelista.

Otros reclamos contra el conductor

Este nuevo conflicto judicial se suma a otros inconvenientes recientes que enfrentó Tinelli. Hace apenas unos días, fue blanco de reclamos públicos por parte de figuras como Florencia Peña y Luisa Albinoni, quienes denunciaron falta de pago de sus honorarios por su participación en la última edición del programa “Bailando por un sueño”.

Embed

A pesar de mantenerse en un perfil más bajo tras su alejamiento de la televisión y del fútbol, el empresario sigue siendo una figura que genera repercusión, especialmente por sus compromisos económicos no saldados. Mientras tanto, el proceso judicial avanza y la cifra reclamada por la aseguradora podría crecer si no se llega a un acuerdo en el corto plazo.

Flor de la V destruyó a Marcelo Tinelli en medio de su momento más polémico

El conflicto entre Marcelo Tinelli y Flor de la V sumó un nuevo capítulo tras la fuerte crisis laboral en LaFlia, la productora que el conductor encabeza desde hace años. En medio de versiones que indicaban el cierre definitivo de la empresa, Tinelli salió rápidamente a desmentirlo: "No cierra LaFlia. ¿En qué programa se habla? Es mentira eso. Estamos haciendo un achique de gente, reducción de personal porque vamos a tener menos programas, pero no cierra".

Las declaraciones del conductor no tardaron en llegar a oídos de Florencia de la V, quien en pleno vivo de Intrusos explotó contra su exjefe. Visiblemente molesta, la conductora desmintió la versión oficial y aseguró tener pruebas concretas de que el cierre sí fue comunicado internamente. “Nos toman de pelotu... Nosotros, antes de salir al aire, teníamos la información. No es opinión. Federico Hoppe y su hermano convocaron a empleados de la productora a un zoom para decirles que cerraba. Nosotros no inventamos nada”, lanzó con contundencia.

Embed

“Las personas estaban llorando porque se quedaban sin trabajo después de una vida, más de 30 años. Esto está sucediendo. Marcelo, llamalo como quieras, pero esto pasó. Es una mier... esto, está pasando en todo el país, no solamente a tu productora. Mucha gente se está quedando sin laburo, es triste y grave”, agregó la actriz.

Flor de la V no sólo se refirió a la situación general del sector, sino que apuntó directamente a las diferencias entre empresarios y empleados: “El que pierde es el laburante, vos vas a seguir viviendo en Le Parc, tenés tus millones, tu casa y tu vida hecha. Pero el laburante, el que trabajó, es el que pierde, siempre. Por una cosa o por otra, porque te engrampan o porque te mandan a juicio...”.