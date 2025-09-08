El motivo por el que Karina La Princesita sigue cantando

Karina La Princesita tuvo como invitado a Tiago PZK en una nueva emisión de Algo de Música, su ciclo en LUZU TV. El encuentro se convirtió en un espacio de reflexión sobre los altibajos de la carrera artística y el peso de la motivación en una industria que muchas veces puede resultar desgastante.

Tiago, uno de los referentes de la escena urbana actual, sorprendió al mostrarse interesado en conocer cómo hace la cantante de cumbia para sostener el entusiasmo tras más de veinte años de trayectoria. Con sinceridad, admitió que él mismo, a pesar de llevar pocos años en el medio, en ocasiones siente cansancio o falta de ganas para crear canciones, grabar o subirse a un escenario.

La pregunta abrió la puerta a una conversación cargada de honestidad en la que Karina compartió episodios íntimos de su recorrido. Recordó que en más de una oportunidad pensó en abandonar la música. “Me pasó muchas veces —tocando salud mental y cosas— por momentos decir: ‘Bueno, no estoy en mi mejor momento y a su vez en la carrera no estoy en el momento más explosivo’. Un momento sacaba tema y pegaba, tema pegaba, tema pegaba y de repente dejó de suceder y dije: ‘Listo, me tengo que ir de la música’. O sea, lo pensé”, relató con crudeza.

Karina la princesita: “Empezar de cero con tal de resguardarme”

La artista explicó que sus dudas no surgieron únicamente por las dificultades propias del mercado, sino también por cuestiones emocionales más profundas. “Estaba tal mal que dije: ‘Me voy a hacer, no sé, cualquier trabajo en otro país donde no me conozcan y empezar de cero con tal de yo resguardarme y sentirme bien’”, confesó. En ese proceso encontró un punto de inflexión que cambió su mirada: el nacimiento de su hija. “Después vino mi hija y mi hija… Yo siento —bueno, mi psicólogo, que hace cinco años que hago terapia, me dice— ‘La música y tu hija te salvaron la vida’”.

Dar un buen ejemplo

La maternidad, contó Karina, se convirtió en un motor que la impulsó incluso en los momentos en los que sentía que no tenía fuerzas para seguir. “Muchas veces cuando no tuve fuerzas por mí, dije: ‘Bueno, le tengo que dar un buen ejemplo a mi hija de que se puede siempre’”, expresó emocionada. Ese rol de madre, según explicó, también la llevó a reforzar sus valores y a ver cómo esos aprendizajes se reflejan en su hija: “Hoy me siento orgullosa más como artista que como mamá, porque lo veo en ella, ¿no? Cómo es, sus valores. Tal vez no nació teniendo tantas necesidades como yo sí las tenía, pero sabe que yo las tenía”.

Karina la princesita sobre su hija Sol: “me llena de ilusión de cara al futuro”

La cantante destacó la sensibilidad y la solidaridad de su hija como cualidades que la llenan de orgullo. Además, reveló que ya está incursionando en la composición de sus propias canciones, algo que la llena de ilusión de cara al futuro. “Hoy verla que ya está componiendo sus canciones, todo, y yo me imagino como tu mamá en ese show. Yo voy a estar ahí entre el público, no me importa nada, alentando a mi hija como hizo mi mamá”, compartió con entusiasmo.

El encuentro entre Karina y Tiago PZK dejó un mensaje claro: detrás del brillo del escenario existen momentos de vulnerabilidad, dudas y desgaste, pero también oportunidades para reinventarse y volver a empezar. En la voz de “La Princesita”, quedó en evidencia que la clave pasa por sostenerse en el amor familiar, cuidar la salud mental y recordar que los verdaderos motores no siempre con los aplausos, sino los afectos y la posibilidad de dar ejemplo a la próxima generación.