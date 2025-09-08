Marianela Mirra estaría esperando un hijo de José Alperovich

Tras una breve ruptura hace un par de meses atrás, la ex Gran Hermano, Marianela Mirra , decidió retomar su vínculo sentimental con José Alperovich , ex gobernador de Tucumán, quien fue sentenciado a 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina. Todo indica que esta reconciliación viene con planes importantes, ya que estarían considerando formar una familia.

Según reveló Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, la ex participante ganadora del reality de la casa más famosa del país habría asistido recientemente a una reconocida clínica de fertilidad en el barrio porteño de Recoleta. “La semana pasada fue a realizarse un tratamiento de inseminación para tener un hijo con él. Es la misma clínica a la que acudió Rocío Marengo”, comentó la periodista.

Iglesias agregó: “Ella tiene 41 años y él 70. Me lo confirmó gente que trabaja en la clínica. Cabe recordar que en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres”.

El rumor de un embarazo inminente sorprendió en el mundo del espectáculo, ya que la pareja mantiene un bajo perfil público. Mientras tanto, las versiones de una posible ampliación familiar despiertan polémica por la situación judicial del ex gobernador y reavivan el interés mediático sobre la famosa estratega de Gran Hermano.

De esta manera se suma un nuevo capítulo a la historia de la polémica relación que mantienen la ex GH y el ex gobernador que se encuentra cumpliendo con una condena por abuso sexual.

La historia de la polémica relación de Marianela Mirra y José Alperovich

La tucumana Marianela Mirra alcanzó la fama tras consagrarse ganadora de la edición de Gran Hermano de 2007. En aquel entonces, cuándo se encontraba en boca de todos por haber ganado el reality en un año donde dominó la televisión con records de rating, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta relación secreta con un hombre de gran influencia, algo que ella negó durante años.

Tiempo después, estalló en los medios la versión de un affaire con Jorge Rial, y muchos asumieron que él era la persona señalada. Sin embargo, no era así. De hecho, todo derivó en un tremendo enfrentamiento mediático entre la ex GH y el conductor. Tanto es así que esta el día de hoy continúan enemistados.

Pero a todo esto, a comienzos de 2025, y para sorpresa de todo el mundo, Marianela decidió hacer pública su relación con José Alperovich, el ex gobernador tucumano condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Desde entonces, la ex GH lo defiende sin titubeos.

Lo llamativa de toda esta historia es que Alperovich continúa casado y su esposa, junto a sus hijos, lo acompañó durante todo el proceso judicial. Aun así, Mirra se presenta como su pareja y lo visitó en ese rol en el penal de Ezeiza.

Ahora, la relación parece afianzarse más que nunca y trascendió que la pareja estaría evaluando la posibilidad de agrandar la familia. Luego de años de negarlo y ocultar el romance, ahora la ex GH estaría esperando un hijo del ex gobernador de Tucumán.