Juana Repetto envuelta en una nueva polémica por compartir cómo escondió su embarazo

La actriz realizó un posteo en redes que no fue bien recibido por sus seguidores y salió al cruce.

Tras anunciar el embarazo de su tercer hijo hace un par de semanas, la actriz Juana Repetto comparte a diario los pormenores de su vida como madre de dos niños de 8 y 4 años y el curso de una gestación que ya lleva 12 semanas. Las redes sociales se convirtieron en un canal de descarga para ella, pero, en las últimas horas, un particular posteo generó una ola de críticas por parte de sus seguidores.

Al parecer, un comentario poco afortunado dejó a la joven emprendedora como blanco de críticas y los usuarios no dudaron en hacérselo notar. Semanas atrás, Juana viajó a Estados Unidos junto a sus hijos Toribio y Belisario donde visitó un lugar soñado por todas las familias del mundo: los asombrosos parques de Disney World. Tras haber regresado al país y haber anunciado la noticia de la pronta llegada de su tercer heredero, la influencer compartió imágenes inéditas del detrás de escena en su cuenta personal de Instagram, donde declaró cómo se sintió tras sufrir un percance con uno de sus niños.

“Esta es la pinta de una madre embarazada de un poquito más de dos meses, con un hijo enfermo en Disney por sexto día, que no duerme de noche”, dijo ante la cámara de su teléfono celular mientras se filmaba caminando por los pasillos de la vivienda que alquiló.

image

Lejos de generar la empatía de sus más de 1,7 millones de seguidores, la emprendedora recibió una ola de críticas por su “queja constante” en redes. “Qué hacemos? ¿Te aplaudimos? ¿Te lloramos? ¿Qué? No entiendo”, sostuvo una usuaria, mientras que otra añadió: “Te banco siempre, Juana, pero ojalá el problema de muchas sea estar embarazada de 2 meses con un hijo enfermo en Disney”.

Otra cibernauta fue más allá y remarcó que ella vive una cuestión de privilegio, por lo que consideró desmedido el fastidio: “Siempre te quejás por todo. Cómo será si no tuvieses un peso y tendrías un hijo enfermo de verdad y encima en Disney”.

Juana Repetto no se quedó atrás y respondió a las críticas

Ante la cantidad de mensajes negativos que le dejaron algunos integrantes de su comunidad virtual, Juana Repetto salió al cruce con quienes la tildaron de quejosa. “No veo la queja, son infumables. Dije ‘esta es la pinta de una madre en tal y tal situación’. Dónde está la queja? No me quejé. Digo que es la cara que tengo pues 2 meses y pico de embarazo, me sentí realmente muy mal y Toro estuvo 6 días con fiebre y yo sin dormir entonces estaba con una pinta impresentable”, aclaró con visible enojo ante los haters.

image

Asimismo, añadió con un poco de ironía y sarcasmo que la caracteriza: “En ningún momento me quejo ni digo, qué mal, qué bajón, qué desgracia, qué mala suerte la mía ni mucho menos”.

Por su parte, Juana Repetto mantiene dividida a su comunidad entre quienes celebran la llegada de su tercer hijo junto a Sebastián Graviotto, su exmarido, de quien se separó a principios de este año y quienes la critican por “quedarse embarazada cuando ya se terminó”. No obstante, la hija del célebre conductor y productor televisivo reconoció en LAM que el embarazo “fue extremadamente, sorpresivamente y estadísticamente muy poco probable”.

Finalmente, ya asumiendo la presencia del nuevo integrante de la familia sentenció: “Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano”.