El Estado español deberá devolverle 60 millones de euros a Shakira: el motivo

La cantante recibió un fallo favorable de la Justicia por una disputa con la Agencia Tributaria española que tenía bajo la lupa el ejercicio fiscal de la cantante en 2011.

Shakira recibió una importante noticia en las últimas horas que, claramente, genera cierta felicidad en la artista por una suma millonaria que recuperó luego de un fallo judicial que le dio la mano derecha en una causa. Es que en las últimas horas, la Audiencia Nacional falló a favor ante una disputa que tenía con la Agencia Tributaria española por el ejercicio fiscal de 2011.

Según se conoció, el fallo que la despegó de las acusaciones, mantiene como una de las hipótesis para darle la razón que no pudieron demostrar que la cantante haya residido en España los más de 183 días que exige la legislación para considerar a una persona como residente fiscal, lo que genera obligaciones fiscales. Previo a esa demostración que terminó con el fallo favorable, se le reclamaba a la colombiana una sum millonaria por IRPF y, también, en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Una de las explicaciones que dio la defensa es que justo en ese año la artista realizó 120 conciertos repartidos por 37 países, por lo que era imposible estar esa cantidad de días en el país. A su vez, la misma Agencia Tributaria alegaba que lo hizo en 163 días, mientras que Shakira solo se refirió a 143.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agenciaacn/status/2056332654430105795&partner=&hide_thread=false HEMEROTECA | Així va ser l’entrada de la cantant colombiana Shakira al Palau de Justícia de Barcelona el 20 de novembre de 2023, quan va reconèixer un frau fiscal de 14,5 milions d’euros entre el 2012 i el 2014.



Avui, l’Audiència Nacional ha ordenat a l’Agència Tributària… pic.twitter.com/xJBPiGybxF — ACN - Agència Catalana de Notícies (@agenciaacn) May 18, 2026

Entre otras cosas, descartaron que el núcleo principal de las actividades empresariales de Shakira estuviera en España en ese país."No se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Bien al contrario, el entramado empresarial que se atribuye a la actora, radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica”, dice la resolución.

Ante este fallo favorable, la Agencia Tributaria está obligada a devolverle a la cantante más de 55 millones de euros que habían sido retenidos en el procedimiento. El monto millonario corresponde a ingresos y capital de trabajo producto de la gira internacional de aquel año que la privó de estar los 183 días que exige la legislación.