Tiago PZK dice adiós antes de llegar a la Fiesta de la Confluencia 2025: qué pasó

Lo que parecía un mensaje de despedida definitiva resultó ser un renacimiento: Tiago PZK deja atrás su nombre artístico para dar paso a Gotti, su nueva etapa como creador.

El comunicado compartido en Instagram y X (antes Twitter) decía: “Hoy despedimos a @tiagopzk, cuenta que fue el hogar de sueños, música y recuerdos inolvidables. Su fin marca el comienzo de una nueva era”. El mensaje, acompañado del hashtag #RIPTiagoPZK, generó una ola de reacciones inmediatas.

Los fans no tardaron en expresar su confusión, tristeza y sorpresa. “Se me fue el alma por unos segundos”, comentó una seguidora, mientras otros añadían: “Sentí como que me bajó la presión” y “Casi me da un infarto”.

Sin embargo, en cuestión de segundos la incertidumbre inicial se transformó en apoyo y expectativa. Para muchos, este anuncio simboliza el cierre de un ciclo exitoso, lleno de logros y colaboraciones memorables que hicieron vibrar al público del artista. La decisión de adoptar la identidad de Gotti representa, según sus propias palabras, un renacimiento personal y profesional, marcando el inicio de un capítulo fresco en la escena musical internacional.

La transición de Tiago PZK a Gotti no solo es un cambio de nombre, sino una declaración de evolución artística. Desde 2019, Tiago construyó un legado sólido con éxitos que definieron una generación. Ahora, Gotti toma el relevo con la promesa de seguir innovando y sorprendiendo a su público, reafirmando su lugar en el panorama musical.

El renacimiento de Tiago como Gotti marca el inicio de una aventura que mantiene a todos sus seguidores a la expectativa de lo que está por venir.

Un futuro prometedor: Gotti en la Fiesta de la Confluencia

El cambio de identidad llega en un momento crucial para el cantante. En febrero de 2025, Gotti debutará el 7 de febrero en la Fiesta Nacional de la Confluencia, Neuquén.

Seguidamente, comenzará su gira internacional presentándose por primera vez en dos de los escenarios más importantes de España: el 14 de febrero en el Wizink Center de Madrid y el 16 de febrero en el Sant Jordi Club de Barcelona. Estas presentaciones marcan un nuevo hito en su carrera, consolidando su proyección internacional.

Luego, regresará a su tierra natal con dos shows imperdibles el 10 y 11 de mayo en el Arena de Buenos Aires, eventos que prometen ser un punto de encuentro emotivo con sus fanáticos argentinos.

El tour continuará con paradas en México y Estados Unidos, donde Gotti llevará éxitos como “Piel” junto a Ke Personajes, “Alegría” con Anitta y Emilia, y “De vuelta” en colaboración con Manuel Turizo. Esta gira promete no solo expandir su alcance musical, sino también posicionar a Gotti como una figura clave en la música urbana global.