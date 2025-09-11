Qué dijo la mujer de Leandro Paredes tras la vinculación del futbolista con Evangelina Anderson

Camila Galante reaccionó rápidamente en las redes sociales tras los rumores que señalan a Evangelina Anderson como la amante del futbolista.

Leandro Paredes quedó en medio de la tormentosa separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis cuando trascendió que la modelo tendría un romance con un hombre casado y jugador de la selección argentina. La respuesta de la mujer de Paredes no tardó en llegar y fue contundente.

Camila Galante tomó cartas en el asunto y aprovechó un posteo del futbolista en redes sociales para mostrar su parecer. Sin rodeos, la mujer de Paredes comentó una de las últimas publicaciones con una serie de emojis de caritas enamoradas.

Sin dudas, lejos de meterse en la polémica que generó la noticia, Galante decidió calmar las aguas e indicar con su publicación que ha hecho caso omiso a las declaraciones de Yanina Latorre que afirmó tener un video que compromete al futbolista y a la participante de MasterChef Celebrity.

Por qué el escándalo tomó mayor fuerza

El rumor de que Leandro Paredes y Evangelina Anderson viven un romance a escondidas de Camila Galante llamó la atención porque se produce apenas cinco meses después del nacimiento del tercer hijo del futbolista y su mujer.

Pese a los rumores y a estar en ojo de la tormenta, el matrimonio se mantiene al margen de la polémica y priorizan la vida familiar junto a sus hijos. De hecho, en una entrevista reciente, el futbolista admitió que decidió recibir el acompañamiento de un psicólogo para estar más cerca de su familia.

“Mis hijos tienen psicóloga y cada tanto ella me llamaba para hablar del tema de ellos. Me empecé a meter y terminé ahí”, reveló el futbolista de la selección. “Al principio fue muy difícil empezar a hablar. Ahora termina el tiempo y yo sigo hablando”, bromeó sobre si terapia virtual con la psicóloga que “por ahora” no conoce personalmente.

“Siento que destrabé hablar, comunicar, con el club, con mi mujer, con mis hijos, hablo mucho ahora. No me callo.. hay que tratar de decir hasta dónde queremos llegar con eso que ya no podemos callar”, reflexionó sobre los beneficios de las terapias.