La advertencia que le hizo Daniela Celis a Thiago Medina: "Acordate de El Noba"

La ex participante de Gran Hermano reveló el consejo que le dio su amiga Pestañela al padre de sus hijas.

El ex Gran Hermano continúa peleando por su vida luego de un fuerte accidente de tránsito cuando manejaba su motocicleta que había adquirido hacía algunas semanas nada más. De primer momento recibió la contraposición de su expareja y madre de sus hijas Daniela Celis que abiertamente le había expresado su preocupación por la compra de la moto.

Las palabras de Dani fueron en vano entendiendo que, a pesar de esto, terminó adquiriendo el medio de transporte que luego sería parte de un hecho trágico . Romina Uhrig , también ex participante del reality, reveló en diálogo con "A la Barbarossa" cuáles fueron los consejos que le había dado la madre de sus hijas a Medina: “A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. Le dan miedo”.

Por otra parte confesó sobre una declaración que le hizo Pestañela a su ex pareja: “Incluso en los últimos mensajes, Dani le había dicho a Thiago: ‘Acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró” , recordó sobre el accidente que derivó en la muerte de El Noba, cantante de cumbia, durante 2022. En aquella oportunidad el artista había impactado con su moto contra un auto, sin la utilización de un casco de seguridad.

Romina Uhrig-Thiago

Por otra parte Romina reveló el consejo que le dio a Daniela tras el accidente: “Cuando fui a la casa de Dani le dije que tenía que comer, porque no quería comer. Llora y se pregunta por qué”

El dolor de Camila, la hermana de Thiago Medina: "Es una pesadilla"

Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Morón luego del terrible accidente que protagonizó el pasado viernes.

En la puerta del hospital donde se encuentra el exparticipante de Gran Hermano, Camila Deniz agradeció el acompañamiento del equipo de producción de Cuestión de Peso (El trece) del cual ha sido participante. “No estás sola, acá estamos”, me dijeron.

“Esto es una pesadilla. Quiero despertarme de esta pesadilla”, remarcó la influencer con lágrimas en los ojos ante las cámaras de los noticieros.

“Me duele no tenerlo. Thiago tiene dos hijas y una familia. Le pedí a dios que mi hermano salga de esta”, contó.

La familia de Medina está analizando la posibilidad de trasladarlo a otro centro de salud o que un equipo interdisciplinario se sume al trabajo de losmédicos del Hospital de Moreno donde está actualmente internado y bajo tratamiento.

Además, Mauro Szeta, anticipó en “Lape Club Social” (América) que el fiscal de Moreno “no convencido de las declaraciones de los testigos en comisaría” convocó a los testigos para ampliar la declaración.

“Hasta ahora dos testigos coinciden y también lo hace el video con que Thiago circulaba a gran velocidad”, sumó el periodista de policiales.