Qué dicen los últimos detalles del parte de salud de Thiago Medina

El estado de salud de Thiago Medina , quien sufrió un grave accidente en moto, sigue siendo "delicado", según los últimos detalles revelados en el programa Infama de América TV, aunque su expareja, Daniela Celis, difundió un esperanzador parte médico.

La -también- exparticipante de Gran Hermano y madre de las hijas de Medina publicó una historia de Instagram en la que informó que “Thiago tiene una leve mejoría” , que atribuyó a “toda la fe, oraciones y reiki” que le envían seguidores, fans, amigos y familiares.

“Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”, indicó Célis, que expresó: “ Toda la luz que envían está llegando”.

estado thiago

Daniela también indicó que “las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos”.

Un rato antes, en el programa Infama también dieron datos alentadores. La información médica más reciente indica que el joven continúa internado con pronóstico reservado, aunque se observan "leves mejorías".

La situación de Thiago es extremadamente delicada. Luego de ser intervenido quirúrgicamente, se informó que le extirparon el bazo y que presenta fracturas en varias costillas, además de lesiones internas que comprometen los pulmones, los riñones y el hígado. Actualmente, se encuentra sedado, en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica, con un pronóstico reservado que mantiene en vilo a su familia, allegados y seguidores.

El accidente

El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 19:50, cuando circulaba en su moto por la Ruta 7, en la localidad de Francisco Álvarez.

En las últimas horas, se difundieron imágenes captadas por una cámara de seguridad, que permiten reconstruir la violenta secuencia: la moto conducida por Thiago impacta de manera abrupta contra un automóvil.

El registro muestra la crudeza del choque y también la rápida intervención de las personas que se encontraban en la zona y que no dudaron en asistirlo de inmediato, antes de que fuera trasladado de urgencia al Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Embed THIAGO SIGUE GRAVE, SE SUMAN MÁS PEDIDOS DE CADENA DE ORACIÓN Y LA JUSTICIA INVESTIGA EL CHOQUE

- El fiscal de Moreno Carlos Ventricelli suma videos y testimonios para establecer responsabilidades.

- El conductor de auto fue notificado de la existencia de la causa judicial. pic.twitter.com/vqKJQHiQGK — Vía Szeta (@mauroszeta) September 14, 2025

Indignación por las imágenes falsas que circularon en redes

La familia, además de enfrentar la incertidumbre por la salud de Thiago, tuvo que lidiar con la viralización de fotografías falsas del accidente. Camilota, entre lágrimas, expresó su enojo y pidió respeto: “Gente, no hablen por hablar. La foto que circula no es real, la moto de Thiago es blanca, por favor pido respeto. El choque no fue por la parte delantera como se dice. Pedimos respeto, por favor. Sigamos en oración”.

Así, entre la angustia, la fe y el pedido de respeto, la familia de Thiago Medina intenta atravesar estas horas decisivas, mientras el joven pelea por su vida en una sala de terapia intensiva.