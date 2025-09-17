Qué exigencias le había pedido Marcos Camino a Cacho Deicas para continuar en Los Palmeras

La separación de Los Palmeras causó conmoción hace algunos meses en un conflicto luego del ACV que sufrió el cantante Cacho Deicas a principios de 2025. Desde ese momento se desató un escándalo que terminó con la ruptura de la relación entre el cantante y la banda que trabajaban juntos desde hacía 47 años.

Todo parecía indicar que la separación se debía directamente a los problemas de salud que atraviesa Deicas pero, sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que se debe a la no aceptación de ciertas condiciones que le puso el líder de la banda y ex amigo Marcos Camino .

“La primera era el cumplimiento total de los contratos de actuaciones. En caso de tener que suspender por cuestiones personales, la parte que ocasione la suspensión se haría cargo de los costos económicos”, dijo el periodista sobre uno de los motivos de la separación.

los-palmeras-portada

Luego, detalló otro de los puntos que Deicas no habría aceptado: “Nombrar un representante con autorizaciones amplias para decisiones administrativas y generales (de ambas partes), y dar de baja o ceder el manejo de las redes sociales personales (Instagram, Facebook, etc.) al representante autorizado”.

“Exigencias y compromiso en tratamientos constantes de rehabilitación personal para rendir al máximo en lo artístico, y aceptación de las indicaciones de los productores para mejorar tanto en los escenarios como en las grabaciones”, reveló-

Por otra parte contó detalles de cuál fue la cláusula final rechazada: “Ante cualquier falta a los puntos aquí expuestos y/o agresiones, tanto personales como en redes sociales, será motivo suficiente para la disolución inmediata de Los Palmeras”.

Qué había dicho Camino sobre Deicas hace un mes

En la previa al primer recital oficial de Los Palmeras sin Cacho Deicas, en el estadio Diego Armando Maradona de Zárate, Provincia de Buenos Aires, Marcos Camino, fundador y miembro histórico de la banda, rompió el silencio y habló con contundencia sobre la reciente separación del emblemático cantante.

“Él no está en condiciones mentales de decidir. Es imposible cuando tenés cinco hijos y entre los cinco hijos no están de acuerdo”, comenzó Marcos con su descargo, haciendo referencia a la situación personal y familiar que atravesó Deicas antes de la separación de la histórica agrupación santafesina.

“Nos arruinó todo. Porque hoy la gente queda con el pensamiento de que él es una víctima de un grupo que le sacó provecho cuando es todo al revés. Él consiguió todo a través de Los Palmeras. Porque cuando él vino a Los Palmeras vivía en la casa de los suegros, por ejemplo. Y hoy tiene muchísimas propiedades para todos los hijos”, aseguró Camino, dejando claro que la trayectoria y el éxito del cantante estuvieron ligados a la banda de cumbia.

Los Palmeras.jpg

Sobre si le gustaría que vuelva respondió que “Pasaron muchas cosas y me agredieron demasiado, me lastimaron hasta el alma. Especialmente uno de los hijos de él, que dijo barbaridades. Me ensució en todos lados. Y es difícil decir que no pasó nada. Te soy totalmente honesto porque te podría decir cualquier cosa”, confesó con sinceridad Marcos.

Además, destacó: “Soy medio como el indio, el elefante. Perdono pero no olvido. Me hicieron mucho daño. Y lo peor es que él no salió a decir, no, la cosa no es así. Él aprovechó la situación para victimizarse.” Sobre la decisión de la separación, el fundador de Los Palmeras sostuvo: “Las grandes soluciones están en las grandes decisiones. Yo creo que esta fue una buena decisión. La mejor.”