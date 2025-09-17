Shakira empapeló Buenos Aires y llegó el anuncio más esperado

En medio de los rumores de romance con Antonito de la Rua, la cantante colombiana sorprendió a sus fanáticos con un anuncio que emocionó a todos.

Con localidades agotadas para sus shows del 8 y 9 de diciembre, Shakira confirmó que hará una tercera fecha el 11 de diciembre en el estadio del barrio de Liniers.

El tour “Las Mujeres Ya No Lloran - Estoy aquí” se ha convertido en un éxito en la carrera de la cantante. Con más de 60 presentaciones desde febrero hasta noviembre de 2025, la gira es la más extensa y exitosa de su carrera, con récords de venta de entradas en toda Latinoamérica.

La colombiana logró convocar a más de 1 millón de personas y generó así un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó. Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, según el informe de Billboard Boxscore.

Como si fuera poco, es la única artista latina incluida en este informe y supera a artistas como Paul McCartney, Bruno Mars y Seventeen. Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como una de las artistas más poderosas e influyentes del mundo.

Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: "La Tortura", "Ojos Así", "Monotonía", "La Bicicleta", "Te Felicito", "Shakira-BZRP Music Session #53", entre muchas otras. En algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados: Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna.

Cuándo comprar las entradas

Las entradas para el concierto del 11 de diciembre estarán disponibles en entradauno.com en preventa exclusiva para clientes de un reconocido banco desde el jueves 18 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana y sol por 48 horas o hasta agotar stock. Finalizada esta etapa comenzará la venta general.