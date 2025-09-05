Una bomba: Shakira y Antonio De la Rúa habrían apostado una vez más a la pareja

Los rumores son cada vez más fuertes sobre una nueva oportunidad amorosa entre la cantante Shakira y Antonio De la Rúa , hijo del expresidente de la Nación Fernando De la Rúa. En los últimos días fue visto cenando junto a la artista y también presenciando un show de la colombiana en modo espectador generando que esta relación vuelva a tomar fuerza.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien durante el programa Juernes, que se emite por el streaming de la TV Pública, quien ahondó en la relación y confirmó que estarían atravesando la etapa de reconciliación: “A la tarde-noche de ayer recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable que me confirma la reconciliación y me da mucho dato”, soltó en el programa.

Sumado a esto agregó: “Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja, después de que establecieron un vínculo laboral. Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente . Es una pareja bomba de la que muchos esperaban esta segunda vuelta”.

Reconciliación Bomba en #Juernes!



Las caderas no mienten, Juan Etchegoyen y Melina Vinci te cuentan de esta reconciliación internacional!



¿Adivinaste antes de que termine el reel?



Mirá el programa completo en nuestro canal de YouTube.#JuernesEnTVP pic.twitter.com/huyxa1WYyQ — TVP (@TV_Publica) September 5, 2025

Para darle más precisión a la situación, el Etchegoyen reveló cuál habría sido el causante de esta reconciliación: “A ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”. Para cerrar la historia afirmó el periodista: “Y el otro dato que a mí me cuentan es que ya estarían prácticamente viviendo juntos en un lugar que nadie sabe. No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando ella arribe a Argentina en diciembre aparezca de la mano con Antonio en su tierra”.

La imagen que apareció hace algunas semanas y alimentó los rumores de reconciliación

En las últimas semanas apareció en las redes sociales un inesperado video donde Shakira y su ex pareja, Antonio de la Rúa, se reencontraron. No fue en un lugar público por causalidad sino en un restaurante donde ambos cenaron juntos. La cantante colombiana y el empresario se separaron hace 14 años, y no en buenos términos, por lo que esto generó sorpresa en muchos fanáticos de la artista.

Según lo que se puede apreciar en las imágenes que se volvieron virales en las redes, Shakira no estaba sola en el restaurante sino que la acompañaban sus hijos, Sasha y Milán, fruto de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué. Esta situación fue aún más peculiar ya que, al parecer, la cantante buscó acercar a los niños a su ex pareja para que lo pudieran conocer.

De acuerdo a varios medios, la ex pareja volvió a "cruzarse" en 2024 cuando Antonio le dio un "me gusta" a una publicación de la artista por el Día de la Madre. Meses más tarde, Zulu, la hija del empresario fue vista en el concierto de la colombiana realizado en Argentina. Si bien el empresario estaba también allí, ocultó su identidad para pasar desapercibido.

En el video también se aprecia a "Tonino", el hermano de Shakira, por lo que esto reavivó los rumores de un regreso. En su paso por Tijuana, la artista interpretó "Día de Enero", uno de sus clásicos temas que está dedicado a su ex y la dedicatoria llamó mucho la atención. “Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre. No importa que pase, están ahí”, pronunció.

La historia de la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa

La historia de amor entre Shakira y Antonio de la Rúa nació en el año 2000. Por ese entonces, el padre de Antonio, Fernando de la Rúa, era el presidente de Argentina. En marzo de 2001, el empresario le propuso casamiento a la cantante pero nunca se llegó a concretar.

Luego de meses de rumores al respecto, en enero de 2011 se confirmó el fin de la relación. Y a pesar de que al poco tiempo la colombiana comenzó a salir con el futbolista Gerard Piqué, con quien tuvo a sus dos hijos, el siguió vinculándose a ella cómo su manager.

Sin embargo, el vínculo con el empresario se terminó de romper debido a sus constantes demandas. En 2012 intentó congelar bienes de una cuenta de Shakira en Suiza, pero un juez lo impidió. También inició un juicio en Los Ángeles, alegando que había sido consejero de la cantante y que le correspondía una compensación económica, pero este pedido tampoco prosperó.

Luego la demandó en Nueva York, donde también exigió una compensación económica y el pago de 100 millones de dólares. En ese caso, Shakira presentó como prueba en su contra un email en el que Antonio aseguraba no tener nada que ver con sus negocios y un contrato firmado por ambos para estipular las obligaciones financieras del uno con el otro en el caso de que emprendieran caminos separados.