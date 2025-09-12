Evangelina Anderson habló de Leandro Paredes y se mostró con su nuevo novio

La modelo disfruta de la soltería en las playas de México y fue vista por un futbolista mexicano.

Evangelina Anderson no descansa y su nombre ocupa los principales portales del espectáculo tras la separación de Martín Demichelis con quien estuvo 16 años. La modelo fue vinculada recientemente con Leandro Paredes y ahora fue vista con un futbolista mexicano.

La futura participante de MasterChef Celebrity negó el vínculo con el futbolista de la selección argentina y, a través, de su representante Paul García Navarro desmintió el rumor.

Ahora Anderson fue vista en un shopping mexicano con un jugador de futbol. Las imágenes la muestran en un establecimiento con este hombre con quien estuvo tres o cuatro horas de shopping y luego se fueron juntos en una Jeep colorada.

Embed - EVANGELINA ANDERSON: ¿AMOR A LA MEXICANA?

Pepe Ochoa, quien dio la primicia en LAM (América), contó que varios periodistas de México contaron que los rumores de que algo había entre ellos no son de ahora y datan de tiempo atrás cuando la modelo se fue a vivir con Martín Demichelis al país.

Luego se brindó información de quién es el hombre en cuestión. Se trata según dijeron de Juanjo Purata, mexicano de 27 años y defensor de Tigres. Evangelina sigue a Purata en sus redes sociales y hasta se animan a un intercambio de likes.

Embed - JUANJO PURATA on Instagram: "No shortcuts No secrets Just one formula… @satsoccer" View this post on Instagram A post shared by JUANJO PURATA (@juanjopurata)

Camila Galante sobre el rumor de romance de Leandro Paredes con Evangelina Anderson

Camila Galante tomó cartas en el asunto y aprovechó un posteo del futbolista en redes sociales para mostrar su parecer. Sin rodeos, la mujer de Paredes comentó una de las últimas publicaciones con una serie de emojis de caritas enamoradas.

Sin dudas, lejos de meterse en la polémica que generó la noticia, Galante decidió calmar las aguas e indicar con su publicación que ha hecho caso omiso a las declaraciones de Yanina Latorre que afirmó tener un video que compromete al futbolista y a la participante de MasterChef Celebrity.

El rumor de que Leandro Paredes y Evangelina Anderson viven un romance a escondidas de Camila Galante llamó la atención porque se produce apenas cinco meses después del nacimiento del tercer hijo del futbolista y su mujer.

Pese a los rumores y a estar en ojo de la tormenta, el matrimonio se mantiene al margen de la polémica y priorizan la vida familiar junto a sus hijos. De hecho, en una entrevista reciente, el futbolista admitió que decidió recibir el acompañamiento de un psicólogo para estar más cerca de su familia.

“Mis hijos tienen psicóloga y cada tanto ella me llamaba para hablar del tema de ellos. Me empecé a meter y terminé ahí”, reveló el futbolista de la selección. “Al principio fue muy difícil empezar a hablar. Ahora termina el tiempo y yo sigo hablando”, bromeó sobre si terapia virtual con la psicóloga que “por ahora” no conoce personalmente.

“Siento que destrabé hablar, comunicar, con el club, con mi mujer, con mis hijos, hablo mucho ahora. No me callo.. hay que tratar de decir hasta dónde queremos llegar con eso que ya no podemos callar”, reflexionó sobre los beneficios de las terapias.