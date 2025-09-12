Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su cruce con Caputo por las empanadas

El actor se refirió a las repercusiones que tuvo sus declaraciones en el programa de Mirtha Legrand durante mayo donde afirmó que una docena de empanadas costaba 48 mil pesos.

"No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos ". Esa frase de Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand generó polémica en la sociedad cuando intentaba dejar en evidencias las dificultades económicas de los ciudadanos. Rápidamente, entendiendo el elevado costo propuesto en el programa, el actor fue objeto de burlas.

A casi cuatro meses de sus dichos, el actor se sentó en el streaming Hispa y habló sobre las consecuencias de su frase en diálogo con el periodista Julio Leiva . “Me han pegado tantas veces de distintos lugares y por distintos motivos, con justicia, sin justicia, diciendo la verdad, mintiendo. Más o menos empezás a entender cómo son las coordenadas y decís: ‘Bueno, hay cosas que las tengo que dejar pasar’. Qué voy a hacer”, dijo.

Más tarde reveló situaciones insólitas que le tocó vivir en consecuencia de ello siendo víctima de la picardía argentina: “Hay un tipo que después de todo este incidente de las empanadas, quiso abrir un local y ponerle ‘Empanadarín. Yo entiendo, es gracioso. A mí también me causó gracia. Pero entonces lo llamé a un abogado mío, que es un fenómeno, Javier. Le digo: ‘¿Cómo analizamos esto? ¿Qué se hace?’. Le pregunto si uno tiene que registrar su nombre y me dice ‘no, no es garantía de nada, le tenés que poner un rubro específico y si es otro rubro, no sé qué...’“, comentó entre risas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hispaok/status/1966247478581407753&partner=&hide_thread=false ¿Se vienen las "EmpanaDarín"?



El episodio completo de El Buscador con Ricardo Darín y @juleiva ya está disponible en Spotify. pic.twitter.com/fHZndj693S — HISPA (@hispaok) September 11, 2025

“Le digo: ‘Bueno, ¿y qué se hace para esto?’. ‘Tenemos que pagar’, me contesta. ‘Ah, ¿yo tengo que pagar para decir que me opongo a que el tipo haga eso?’. ‘Sí’. ‘No, está bien. Dejalo que lo haga’”, reveló en tono risueño y confesó si finalmente abrió el comercio: “No sé qué pasó, pero porque no puedo, me desentendí de la idea. Me superó ampliamente”.

Por otra parte reveló otra situación insólita: “Otro quería poner un hotel con sauna que se llamaba ‘Darín’. Ese me pareció más interesante. No sé por qué pasan esas cosas. Son momentos. Después pasa esto con otros y es así”, afirmó.

Su relación con la tecnología y cómo afronta las críticas en las redes sociales

"A veces es difícil adaptarse a las nuevas consignas. En las redes contesto porque soy un gil. El Chino, como Clara y Flor, me tienen prohibido contestar, pero a veces hay cosas que no las podés pasar por alto”, dijo y agregó: “Hablando de las nuevas consignas de las épocas, entendiendo que las redes en algunos casos, no siempre, son una cloaca de ira, de cólera y de frustraciones volcadas para defenestrar a alguien, a veces injustamente. Aun así, hay cosas que no las puedo dejar pasar. Yo sé que soy un estúpido porque, como me dice Clara, ‘¿papá, vos te fijaste cuántos seguidores tiene esta persona?’. ‘No, no me fijé’. Me dice ‘tiene cuatro y vos le vas a dar visibilidad a esto que te acaba de decir’. Entonces, esto en una discusión es ridículo”. ‘Pero yo no puedo dejar que siga pensando esto’. ‘No vas a cambiar más’, me termina diciendo”, reveló.

Ricardo Darín.jpg Ricardo Darín

Sumado a esto profundizó: “No es diversión. Es algo medio compulsivo, sobre todo cuando hay un evento fuera de programación que te lleva a ver cuál es el rebote, qué es lo que ocurrió. El tristemente famoso evento de un ejemplo que di con respecto al precio de unas empanadas que derivó en una cosa rarísima. Preocupantemente rarísima porque era claro que me estaba refiriendo a que notaba que las cosas estaban caras y usé como ejemplo, a lo mejor un mal ejemplo, porque justo ese mismo día hablando conFlorencia me dijo ‘¿vos sabés cuánto están las empanadas?’ y me tiró el número. Se ve que me quedó rebotando en el cerebro y salió como un escopetazo”, dijo sobre la frase esbozada que desató polémica.

“Responde a otro tipo de intereses y a quienes lo manipulan, hacen una cuestión política y yo no estaba hablando de política, de administraciones, ni de gobierno. Estaba hablando de la realidad de los precios”, contó.

Para cerrar dijo: “Me preocupó un poco cierta ingenuidad, aun con las mejores intenciones. Que me digan ‘che, Ricardo venite acá a Rivadavia 473 la docena de empanadas está a 32 mil, pero si te llevás…’. Todavía la gente me habla de las empanadas y no lo puedo creer. Todo culpa mía. Mea culpa, mea culpa”.