Feria del Libro en Neuquén: horarios y grilla completa para este viernes 12 de septiembre

Este viernes queda inaugurada la Feria del Libro en Neuquén “Marcelo Martín Berbel” en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad. Conocé los escritores y espectáculos de la jornada.

Este viernes a las 14 quedará inaugurada la Feria del Libro en Neuquén “Marcelo Martín Berbel” en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad. El evento se celebrará del 12 al 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.