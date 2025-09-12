Feria del Libro en Neuquén: horarios y grilla completa para este viernes 12 de septiembre

Este viernes queda inaugurada la Feria del Libro en Neuquén “Marcelo Martín Berbel” en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad. Conocé los escritores y espectáculos de la jornada.
Este viernes a las 14 quedará inaugurada la Feria del Libro en Neuquén “Marcelo Martín Berbel” en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad. El evento se celebrará del 12 al 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.
Durante los diez días del evento, se llevarán adelante múltiples actividades culturales y artísticas, no solo vinculadas con la literatura: también habrá música, espectáculos y muestras en los museos. Además, Chos Malal es la ciudad invitada de honor de la Feria, en reconocimiento a su importancia histórica como primera capital de Neuquén.
Feria del Libro: Viernes 12 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
-
17:00 hs: Presentación de la reedición del libro "Por el alto Neuquén" de Lino D. Carbajal, a cargo de la Municipalidad de Chos Malal.
18:00 hs: Presentación de la antología "Mirá de dónde venimos", de la Municipalidad de Las Ovejas.
19:30 hs: Charla de Luis Pescetti: "Botiquín emocional, para padres y docentes".
20:30 hs: (SUSPENDIDA) El periodista y escritor Luis Novaresio presenta su novela "Todo por amor, pero no todo".
Auditorio Irma Cuña
17:00 hs: Charla "70 aniversario de la provincialización del Neuquén" a cargo de Armando Mario Márquez.
18:00 hs: Lilí Muñoz presenta su novela "Amancia, las almas tienen su mundo".
19:00 hs: Charla "H. P. Lovecraft y Stephen King a través de Mark Fisher" a cargo de Rodrigo Javier Dias.
20:00 hs: María Gabriela Sánchez presenta el libro álbum "Los Sueños de Tina".
Domo María Elena Walsh
17:00 hs: Sara Itkin presenta "Plantas nativas de la Patagonia para la salud".
18:00 hs: Hedy Bernardini presenta el poemario "Pinceladas Patagónicas".
19:00 hs: Graciela Ríos Lobos presenta "De cara al mar", poesía.
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Show de magia de Sebastián Rozenberg.
21:00 hs: Mariano Delgado.
22:00 hs: Zeze Nou Trío.
Feria del Libro: Sábado 13 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
17:00 hs: La Universidad Nacional del Comahue presenta el libro "Payadores neuquinos".
18:00 hs: La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta el libro "Mar que no guarda nada" de Ricardo Costa, ganador del 1º Premio en Novela FEN.
19:00 hs: Fernando Schpoliansky presenta "Economía paso a paso".
20:00 hs: La escritora Mar Petryk presenta su libro "Detonante".
Auditorio Irma Cuña
18:00 hs: Renata Matkovic presenta "El parlamento de los pájaros", dramaturgia.
19:00 hs: Sandra Ivanna Lambertucci presenta su narrativa "Reformadas, la revolución del sofá".
20:00 hs: Ely Navarro presenta "Un poco más de mí", cuentos y poesía.
Domo María Elena Walsh
18:00 hs: Charla "El nuevo aire del terror en Argentina", a cargo del escritor Patricio Denegri.
19:00 hs: Pablo Lautaro presenta el poemario "Diálogo entrañable".
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Espectáculo de humor de Luis Pescetti.
21:00 hs: Soul Goodman.
22:00 hs: Despertar de los grises.
