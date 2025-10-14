Rastrillaje sin novedades: continúan buscando a Azul Semeñenko en Neuquén

Los equipos rastrillan la Península Hiroki y la costa del río Limay. Analizan su computadora de la Dirección Provincial de Protección contra las Violencias de Neuquén.

La búsqueda de Azul Semeñenko , la trabajadora estatal trans desaparecida en Neuquén, se intensificó en la zona del Río Limay y el sector de la Península Hiroki donde su celular impactó en una antena el jueves 25 a las 4:20 de la madrugada. Por el momento no hay novedades por lo que continúan las tareas para encontrarla.

El equipo dedicado a la realización de los rastrillajes en la costa del río y las zonas aledañas, se incrementó de 30 a un total de 35 personas esta semana. Las zonas de búsqueda incluyen el barrio Confluencia, alrededor de la calle Belisle al 1050, donde está ubicada la vivienda de la mujer de 49 años desaparecida.

"Se ha logrado entrevistar a muchas personas, todo su entorno familiar y amigos a medida que van surgiendo ciertas conexiones de amistades ", aseguró el comisario Dante Catalán , superintendente de Investigaciones de la Policía a LMNeuquén.

Rastrillaje - Búsqueda de Azul Semeñenko (14) Claudio Espinoza

En tanto, confirmó que continúa el trabajo con base en la evidencia digital de que el celular de Semeñenko se apagó el jueves por la madrugada. "Se están analizando celulares, cámaras y computadoras, incluso la computadora que ella usaba en el lugar del trabajo", advirtió en referencia a la Dirección Provincial de Protección contra las Violencias de Neuquén donde ella se desempeñaba desde hacía más de un año tras una larga trayectoria en otras dependencias del estado.

"La búsqueda de Azul Semeñenko sigue sin novedades"

Después de una semana, los rastrillajes para dar con el paradero de Azul Semeñenko continúan a diario en área terrestre, así como la parte del río Limay y Neuquén, y la primera confluencia. "No hay novedades, nada más que, ahora, incluso está Prefectura y Defensa Civil colaborando", subrayó Catalán.

En cuanto a la importancia de que se sume Prefectura, el comisario indicó que sumaron una nueva embarcación enfocada en el área fluvial para reforzar el trabajo de búsqueda de buzos de Bomberos con un semirrígido. Por su parte, dispusieron la navegación en kayak para las áreas de lagunas.

En relación a la búsqueda terrestre, los rastrillajes están a cargo de División Montada con la colaboración de un can entrenado para la búsqueda de rastros de personas. En este punto, Catalán precisó: “el perro está entrenado específicamente para rastrear el olor de una persona con vida, no restos humanos. Se utilizan prendas de referencia para orientar su olfato y marcar posibles trazas en el terreno”.

Rastrillaje - Búsqueda de Azul Semeñenko (8) Claudio Espinoza

En tanto, las condiciones climáticas del fin de semana al fin posibilitaron el uso de drone de la Policía que había permanecido restringido debido al viento. Aunque se utilizó en el sector rastrillado, Catalán confirmó que el avistaje con sensor térmico no arrojó ningún resultado.

Emergencias de la provincia se suma a la búsqueda de Azul Semeñenko

"Continuamos en la búsqueda de cualquier elemento de interés para la causa, se evalúa peinar la zona una o dos veces, y hacerlo más intenso en la parte del río, hasta ahora no hemos tenido resultado", aseguró.

Por su parte, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos este sábado anunció que se encuentra colaborando activamente con la Policía de Neuquén y otras instituciones en la búsqueda de Azul Semeñenko.

Para apoyar los operativos, desplegaron personal especializado, dos embarcaciones, un dron de búsqueda y una ambulancia para respuesta inmediata en caso de ser necesario.

Búsqueda de Azul Semeñenko: siguen los rastrillajes en el río Limay

"Si bien hasta el momento los resultados han sido negativos, los operativos continúan con horarios coordinados y todos los equipos en alerta para despliegue inmediato", aseguraron en sus redes. Al respecto, la secretaria Luciana Ortiz Luna, presente en el inicio de los rastrillajes en el Paseo de la Costa, enfatizó la necesidad de brindar apoyo: "se coordinaron los horarios y por supuesto, ante cualquier alerta se desplegarán los equipos que fueran necesarios".

Ante cualquier información sobre el paradero de Azul Semeñenko se solicita comunicarse al 101 o acercarse a la comisaría más cercana