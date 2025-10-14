Encontraron una mujer muerta en un canal: investigan si es Azul Semeñenko
Hay un importante despliegue policial en Valentina Norte Rural.
Este martes por la tarde fue hallada una mujer muerta en un canal en Valentina Norte Rural. Investigan si se trata de Azul Semeñenko, la trabajadora estatal trans desaparecida desde el 25 de septiembre.
En la zona se montó un importante operativo policial, con presencia de Policía Criminalística y Fiscalía. Según pudo conocer LM Neuquén, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y se complicaban las tareas para retirarlo de la zona.
La mujer fue hallada en la calle Trenquelauquen, casi en la esquina con Pergamino, y a la vera de un desagüe.
El hallazgo se da en el marco de la búsqueda de Azul Semeñenko, quien fue vista por última vez cuando asistió a un turno médico en el hospital Castro Rendón. "La vimos por última vez el miércoles 24. Se presentó al trabajo y el día 25, que casualmente era su cumpleaños número 49, hicimos una actividad diferente por los 30 años del Centro de Atención a la Víctima en Casa de Gobierno. Ella no fue", contó días atrás Evangelina González, psicóloga y compañera de trabajo.
En desarrollo.
