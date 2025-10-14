Policiales La Mañana Azul Semeñenko Encontraron una mujer muerta en un canal: investigan si es Azul Semeñenko

Hay un importante despliegue policial en Valentina Norte Rural.







Este martes por la tarde fue hallada una mujer muerta en un canal en Valentina Norte Rural. Investigan si se trata de Azul Semeñenko, la trabajadora estatal trans desaparecida desde el 25 de septiembre.

En la zona se montó un importante operativo policial, con presencia de Policía Criminalística y Fiscalía. Según pudo conocer LM Neuquén, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y se complicaban las tareas para retirarlo de la zona.

La mujer fue hallada en la calle Trenquelauquen, casi en la esquina con Pergamino, y a la vera de un desagüe.