Así buscan a Azul Semeñenko en el río Neuquén, Limay y la Península Hiroki

La búsqueda se concentra en la zona ribereña con alrededor de 30 efectivos. También la división montada, un perro y buzos de Bomberos en Río Limay.

La búsqueda de Azul Semeñenko , desaparecida desde el jueves 25 de septiembre, continúa este martes en distintos sectores ribereños de Neuquén capital , con un amplio despliegue de efectivos policiales, bomberos y equipos especializados.

El comisario Dante Catalán , superintendente de Investigaciones de la Policía, informó a LMNeuquén que unas 30 personas participan del operativo, entre ellas personal del Departamento de Seguridad Metropolitana, DEMOSE, motoristas, el área de rastrillaje terrestre, Bomberos, la sección montada y canes entrenados para búsqueda de personas desaparecidas.

“Se trabaja tanto en zona terrestre como en el agua . Bomberos cuenta con una embarcación semirrígida y buzos que realizan inspecciones durante toda la jornada diurna”, explicó Catalán. Agregó que las condiciones climáticas impidieron el uso de drones debido al viento , aunque esperan poder incorporarlos si mejora el tiempo.

Dónde realizan el operativo de búsqueda de Azul Semeñenko

El operativo de búsqueda de Azul Semeñenko se concentra en todo el margen ribereño del río Limay, en las calles Chocón, Paimún, Tronador y la península Hiroki, así como en el río Neuquén, cubriendo “varios kilómetros cuadrados que limitan con el cauce”.

Hiroki es uno de los espacios naturales más amplios y agrestes de la ciudad, donde se unen las aguas de los ríos Neuquén y Limay. Esta zona, conformada por una gran península, permite recorrer las márgenes de ambos ríos hasta llegar a la conocida “primera confluencia”, donde uno de los brazos del Neuquén se une al Limay. A lo largo de un sendero agreste de unos 1800 metros lineales (ida y vuelta), el paisaje combina pastizales, bosques ribereños y sectores de costa erosionada con restos de árboles caídos.

Por Obrero Argentino y la costa del Limay, se accede a este circuito natural que ofrece distintos puntos panorámicos: el brazo chico del Limay, la islita cubierta de bosque ripario, el primer encuentro con el río Neuquén, la isla de pájaros y la isla de la gobernación, además de vistas de las bardas rionegrinas. Es un sector donde abundan las aves acuáticas y la vegetación de ribera.

Uno de los puntos clave del operativo es el trabajo con un can especializado en búsqueda de personas, que recorren la zona con el responsable de la división. “El perro está entrenado específicamente para rastrear el olor de una persona con vida, no restos humanos. Se utilizan prendas de referencia para orientar su olfato y marcar posibles trazas en el terreno”, precisó el comisario Catalán, a cargo del operativo.

El celular de Azul Semeñenko impactó en una antena de barrio Confluencia

En paralelo, otra unidad policial trabaja sobre los registros telefónicos y reportes de compañías de comunicación, en busca de nuevos indicios. Según los datos oficiales, el último impacto de antena del celular de Azul se registró el 26 de septiembre a las 4:20 de la madrugada, en la zona de Chocón y Paimún, antes de quedar inactivo y apagarse.

La mujer de 49 años, trabajadora de la Dirección Provincial de Protección contra las Violencias de Neuquén, fue vista por última vez el 25, día de su cumpleaños. Aquella jornada pidió no ir a trabajar, y en cambio asistió a un turno médico en el hospital Castro Rendón, pero luego no volvió a ser ubicada.

La denuncia por desaparición fue radicada cinco días después, el 30 de septiembre, en la Comisaría 16 y la investigación a cargo del fiscal Andrés Azar. Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad indicaron que se mantienen activados los protocolos de búsqueda con perspectiva de género, articulando con Migraciones, Tránsito Nacional y la CNRT, sin registros de movimientos fuera de la provincia.

El personal policial también allanó su domicilio en el barrio Confluencia, sobre calle Belisle 1050, y entrevistó a vecinos y personas de su entorno social, tanto de ese sector como del barrio Hipódromo, donde residía hasta el 10 de septiembre. “Hasta el momento no surgieron novedades ni indicios relevantes”, confirmó Catalán.

Una búsqueda impulsada por las compañeras de trabajo de Azul

De todas maneras, las compañeras de trabajo hicieron referencia a que en la casa las hornallas estaban prendidas con las mascotas adentro por lo que con firmeza, aseguraron que "Azul no se fue por sus propios medios".

“Encontrar la casa así fue muy impactante. Azul amaba profundamente a sus mascotas y jamás las habría dejado solas, con la hornalla prendida, también estaba su bicicleta. Eso, sumado a que no se comunicó con ninguna de nosotras, nos da la pauta de que por sus propios medios no se fue”, expresó la psicóloga y compañera de Azul, Eva González a LMNeuquén,

La tarde del lunes en el Monumento a San Martín estuvo marcada por la angustia y la esperanza. Bajo el lema “Aparición con vida de Azul Semeñenko”, decenas de personas se reunieron para participar de una intervención organizada por la Asamblea Permanente y por la colectiva Muchas Gráficas, que estampó remeras y telas con el rostro de la mujer trans desaparecida desde el 25 de septiembre.

Las amigas de Azul también aprovecharon la intervención para renovar el pedido a las autoridades. “Sabemos que la Policía está trabajando, pero necesitamos que no paren, que sigan investigando, que sigan buscándola. No puede ser que haya pasado tanto tiempo sin saber nada”, señalaron.

Azul es una mujer de 1,73 cm de altura, tez blanca, tiene el pelo colorado, a la altura de los hombros. Al momento de su desaparición vestía un pantalón chupín, ceñido al cuerpo de color blanco, y remera de igual color."Instamos a que la gente llame al 101, línea anónima gratuita las 24 horas, porque hay gente que no se anima a hablar, y todos los datos son importantes"; indicó la compañera de Azul.