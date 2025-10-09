Descubrieron un dato impactante tras revisar el celular de Yanina Latorre

La panelista de LAM participó del programa Otro Día Perdido que conduce Mario Pergolini y sorprendió al dejar en evidencia un dato inusual.

Yanina Latorre deja títulos en todos los programas a los que visita como invitada a una entrevista. No fue la excepción su participación en el programa Otro Día Perdido (ODP) donde fue entrevistada por el reconocido conductor Mario Pergolini , quien arrancó un dato poco conocido de la panelista de LAM.

La curiosidad del conductor llevó a Yanina a un terreno para el que no estaba preparada y terminó descubriendo un dato referido a su labor como periodista de espectáculos. “Yo te discuto al aire. Igual cuando termina el programa, a mí la discusión me importa tres pitos. Yo me voy, total, no me importa nada. Hay gente que sale rumiando y al otro día se venga pero yo no. Nunca una venganza. Soy vengativa de otras cosas”, reveló y contó si hace anotaciones: “Obvio, querido. Yo no largo este teléfono por eso. Ese teléfono vale todo”.

Luego de escucharla, el conductor le preguntó cuántas horas utiliza el celular: “Creo que muchas. ¿Dónde se mira eso?". En ese instante el intervino Rada , y revisó el celular para obtener la información precisa sobre el tiempo que está en pantalla: “Una barbaridad . 8 horas 48 minutos por día ”, contó el artista, sorprendido por el dato. En la misma sintonía se expresó Pergolini: ¿Ocho horas por día el teléfono?”.

“12% menos que la semana pasada”, confesó el artista mientras empezaban a aflorar las risas de una situación insólita.

La felicidad de Yanina Latorre tras el logro universitario de su hija Lola

Yanina Latorre sumó una nueva alegría a una semana que será inolvidable para ella. Primero por haber obtenido un premio Martín Fierro con LAM, y ahora porque se le sumó un orgullo de mamá. Según contó en sus redes, su hija Lola se acaba de recibir de abogada.

"Te felicito, acabás de rendir la última materia. ¿Cuánto? ¿Un ocho?", le dijo mientras la abrazaba y siguió: "Hace una hora que estoy pariendo acá, muda. Lola es abogada. Mirenla", le contó a los miles de seguidores que tiene en sus redes. En un segundo video se vio a Lola protagonizando el típico ritual del egreso con todos su amigos arrojándole espuma. "Vamos Lola, abogada, te amo", le gritaba feliz su mamá.

En otro video escribió "La felicidad es total. La sensación es hermosa. Te amo". Además del baño de espuma, la nueva abogada festejó encendiendo bengalas rosas, mientras su mamá la arengaba con un "Vamosss". Lola se recibió en la en la Universidad Torcuato Di Tella.

En mayo había trascendido un audio donde Yanina le recriminaba el fracaso en un examen. “Te fue mal porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida. Y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés? ¡Te va a ganar Cinthita Fernández!”.

Días después ambas salieron a aclarar que se había tratado de una broma que se generó en medio de una entrevista que le dio a Max Orlandi. “Este audio claramente es un chiste. Una joda”, contó en Rumis, y explicó: “Hace dos semanas fui a un programa en streaming donde me hacían sacar papelitos con frases. Tenía que armar un audio para que mi mamá se lo creyera. Todo en modo joda”. Sobre el audio de Yanina, sumó: “Era la revancha. Se pensó bien, pero se ejecutó mal porque le viralizaron el audio a mi vieja sin ningún tipo de contexto”.