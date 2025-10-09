El viral cambio de look de Damian Betular que impactó a sus compañeros de streaming

El famoso jurado de MasterChef sorprendió a sus compañeros y a la audiencia de Sería Increíble con su inesperado cambio.

Los últimos años fueron de un gran crecimiento profesional para el famoso pastelero, Damián Betular , quien gracias a su carrera televisiva como jurado en Bake Off Argentina y MasterChef consiguió dar el salto gracias a su histrionismo al mundo del streaming.

Fue justamente en el streaming Sería increíble, su ciclo en el canal Olga, donde con mucho humor compartió su cambio de look: no estrenó ningún corte de pelo, sino que le dijo adiós a su barba después de 12 años sin afeitarse.

El pastelero se presentó en el programa, que comparte con Nati Jota, Homero Pettinato y Eial Moldavsky, cubierto por una gorra y cubriéndose con su camisa la cara antes de hacer la gran revelación que impactó a todos en el piso y a la audiencia del popular ciclo de streaming. “Es muy raro verme así después de tantos años sin barba”, aseguró, risueño mientras se observaba con su flamante imagen.

image

Los mensajes del público le buscaron parecidos al “nuevo Betular”. “¿Quién ese ratopín rasurado?“, lanzó un usuario desde un mensaje que le dejó a la producción del programa de Olga, comparándolo con un tipo de roedor que se caracteriza por su carencia de pelaje. ”Hay un bebé gigante sentado en el lugar de Betular", sumó otra espectadora y él la siguió. “Ayer me dijeron que en El viaje de Chihiro hay un bebé gigante y que era yo”, completó, con humor.

“La primera vez que aparecí en MasterChef como invitado estaba así, con unos kilos arriba y con el pelo corto porque en la hotelería no se podía usar barba”, recordó el pastelero y jurado sobre su primeras participaciones en el famoso reality gastronómico. “Yo me afeité ayer a las siete de la tarde. Si lo hacía hoy no tenía esta sombra. Me la saqué esta semana. Volverá la barba y después, se irá otra vez”, comentó, misterioso.

La razón por la que Damián Betular se afeitó

“Me la saqué para hacer unas fotos. No es que no me gusta, pero me estoy encontrando conmigo mismo”, expresó Damian Betular al momento de explicar las razones por las que decidió afeitarse por primera vez en 12 años.

image

“Ayer me sentí medio que era la señorita Doubtfire”, lanzó él mismo, al compararse con el personaje de niñera que componía Robin Williams en la película Papá por siempre. “Fueron 12 años. Me pasé rasuradora y afeitadora. Me saqué con máquina. Me metía bañarme con agua caliente para que se abra el poro y cuando volví me puse el after shave”, relató, sobre cómo fue su proceso luego de más de una década sin tocarse la cara.

“Me hubiera gustado que me agarre esto más bronceado y me di cuenta que estaba muy blanco”, agregó, sin dar más detalles del motivo por que cambió su look.

Además de su llamativo cambio de look y todo lo que compartió con sus compañeros de streaming, el jurado se encuentra viviendo las semanas previas al regreso de MasterChef a la pantalla de Telefe. En esta edición con una versión de famosos. El pastelero se encuentra trabajando en las grabaciones de las primeras emisiones del famoso reality show.