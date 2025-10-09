Tras 28 días en terapia intensiva, Thiago Medina recibió el alta y se reencontró con sus hijas

El joven de 22 años fue directamente a la casa de su ex, Daniela Celis, y vivió un emotivo momento con sus mellizas.

Thiago Medina estuvo 28 días en terapia intensiva, luego de sufrir un violento accidente con su moto. Sin embargo, milagrosamente comenzó a recuperarse y en pocos días recibió el alta médica. Entre las primeras cosas que hizo el ex Gran Hermano fue ir a la casa de su expareja, Daniela Celis, para reencontrarse con sus pequeñas hijas.

En un video compartido tanto por Daniela como por Thiago, puede verse como las dos niñas de un año y medio observan la llegada de su padre a través de la ventana. En las imágenes puede verse la emoción de las pequeñas y como salen corriendo hacia la puerta a buscarlo.

Entre saltitos y una tierna corrida, ambas nenas se cruzaron la puerta y llegaron al hall de la casa, donde se reencontraron con Thiago y se arrojaron a sus brazos, protagonizando un tierno momento entre los tres.

Thiago Medina se reencontro con sus hijas

Los padres decidieron compartir el reencuentro en sus redes sociales para agradecer a sus seguidores por su apoyo durante el difícil momento que les toco atravesar. "Gracias a ustedes, hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención, a mi familia, gracias por darme una nueva vida", escribió el ex Gran Hermano en la publicación.

En pocos minutos, el video compartido en Instagram se llenó de mensajes de cariño y de celebración, dada la rápida recuperación de Thiago.

La primera imagen de Thiago Medina luego de recibir el alta médica

Este jueves a las 12:50, Thiago Medina recibió el alta para continuar con su recuperación en su domicilio. El joven se mostró feliz por estar fuera de la clínica donde estuvo 28 días internado en terapia intensiva.

“Estuvieron atentos a mí, me dolía algo y estuvieron ahí”, dijo sobre la atención recibida en el hospital. Además, agradeció el apoyo de la gente que realizo cadenas de oración para su recuperación. “Muchas gracias por haberme apoyado... por seguirme y acompañarme en todo este proceso que fue tan duro”, agregó tras salir del hospital en sillas de ruedas y acompañado de su hermana Camila.

“Estuve pensando en estudiar arquitectura... apenas me recupere, ya estamos para eso”, contó sobre su futuro y aseguró que no volverá a subirse a una moto.

Respecto a los días internado, Thiago aseguró que “no tuve miedo” y reveló que su único deseo hoy es estar en su casa con sus dos hijas, fruto de su amor con Daniela Celis, que en el momento del alta sufrió una baja de presión.