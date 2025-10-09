La primera imagen de Thiago Medina tras 28 días internado: “No tuve miedo”

El joven de 22 años salió del hospital después del brutal accidente que lo dejó en terapia intensiva y luchando por su vida.

Este jueves a las 12.50 Thiago Medina recibió el alta para continuar con su recuperación en su domicilio. El joven se mostró feliz por estar fuera de la clínica donde estuvo 28 días internado en terapia intensiva.

“Estuvieron atentos a mi, me dolía algo y estuvieron ahí”, dijo el ex Gran Hermano sobre la atención recibida en el hospital. Además, agradeció el apoyo de la gente que realizo cadenas de oración para su recuperación. “ Muchas gracias por haberme apoyado.. por seguirme y acompañarme en todo este proceso que fue tan duro”, dijo Medina que salió del hospital en sillas de rueda y acompañado de su hermana Camila.

“Estuve pensando en estudiar arquitectura.. apenas me recupere ya estamos para eso”, contó sobre su futuro y aseguró que no volverá a subirse a una moto.

Respecto a los días internado, Thiago aseguró que “no tuve miedo” y reveló que su único deseo hoy es estar en su casa con sus dos hijas fruto de su amor con Daniela Celis que en el momento del alta sufrió una baja de presión.

El comunicado de Daniela Celis

“Con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo le queremos contar que…” siguió el mensaje que subió a sus historias.

“El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha”, compartió con emoción.

“El alta se concretará a las 12.30 total puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno”, agregó la ex Gran Hermano.

Thiago Medina recibió el alta tras 28 días internado: "Esto es como volver a vivir"

La influencer agradeció al equipo multidisciplinario que acompañó toda la evolución de Medina. “Con un pleno acceso al derecho a la salud el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería”, contó.

“El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerense que intervinieron en su atención y contención que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria”, concluyó el comunicado.