Qué le dijo Thiago Medina a su hermana Camilota que evidenció que está lúcido

Thiago Medina salió de terapia intensiva, abrió los ojos y tuvo su primer diálogo con su hermana Camilota.







Thiago Medina y Camilota

Thiago Medina se recupera y, a tres semanas del accidente, dejó la terapia intensiva y hay alivio en el entorno del joven de 22 años que sigue internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

“Los milagros existen”, escribió Daniela Celis en una historia que compartió en sus redes sociales y donde agradeció el amor de la gente. “Solo tienen que creer y confirmar. Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”, sumó la ex Gran Hermano que fue parte de la peregrinación a Luján a modo de agradecimiento.

Uno de los momentos que la familia no olvidará de la recuperación es cuando el joven abrió los ojos y tuvo su primer intercambio con Camilota. La hermana de Medina contó cómo fue ese primer reencuentro luego del susto. “Apenas me vio, me preguntó por las nenas… y después me dijo: “Estás mas gorda””, recordó la influencer y participante de Cuestión de Peso.