Thiago Medina podría volver a ser operado en medio de su grave estado de salud

Han transcurrido ya dos semanas desde el fuerte accidente que dejó hospitalizado a Thiago Medina , y su estado de salud continúa siendo motivo de enorme preocupación. El ex participante de Gran Hermano, que se convirtió en una figura pública tras su paso por el reality, permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Allí se encuentra en la unidad de terapia intensiva, atravesando un delicado cuadro clínico con sus pulmones seriamente comprometidos. El último martes por la noche, el joven sufrió una fuerte complicación respiratoria que generó un panorama de alerta entre los profesionales a cargo de su recuperación.

El episodio obligó a todo el equipo médico a reunirse de urgencia para evaluar la evolución del paciente y debatir los pasos a seguir. Según explicó la periodista Pía Shaw en el programa A la Barbarossa (Telefe), esa reunión se organizó en formato de ateneo para analizar las alternativas disponibles dentro del tratamiento.

Los detalles sobre la salud de Thiago Medina

Entre las medidas que se encuentran sobre la mesa, los médicos consideran la posibilidad de practicarle una traqueostomía, procedimiento que podría favorecer a que los pulmones de Thiago comiencen gradualmente a funcionar de manera independiente. “Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, señaló la periodista al dar detalles de la situación.

Historia de Daniela Celis en redes sociales, continúa el pedido de oración

Un ateneo médico

Shaw también amplió que, a pesar del grave episodio, Thiago logró superar esa crisis inmediata. “Pudo salir de esa crisis y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar… porque lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más”, añadió en su relato.

Historia de Camila Deniz, hermana de Thiago, en redes sociales

Sin fiebre, panorama positivo

Por el momento, la fiebre no se presentó, lo cual es un punto a favor dentro de un cuadro tan frágil. Los especialistas, mientras tanto, continúan aplicando diversas maniobras terapéuticas: lo movilizan cambiándolo de posición en la cama, ajustan la medicación y controlan de cerca cada signo vital. “Todo esto que tiene que ver con la terapia intensiva que está muy bien cuidado y por los médicos, por eso se toman entre varias decisiones que sí o sí tienen que ver cómo continúa su salud”, concluyó Shaw, reflejando la cautela con la que el equipo médico encara la evolución del joven.