Dolor por la muerte del "Gallego", un exlegislador provincial

El abogado, político y exlegislador de la provincia de Río Negro falleció en las últimas horas. Fue un actor fundamental en la vida de Cinco Saltos y de la región.

Con profundo dolor , Cinco Saltos despide a Luis Pérez Peña , un personaje influyente en la comunidad de esa vecina ciudad, que falleció en las últimas horas.

Se fue "El Gallego", abogado, político, ex Legislador Provincial, ex presidente del Club Atlético Cinco Saltos, pero por sobre todo una “grandísima persona” que supo ganarse el respeto y la admiración de muchos.

“El Auténtico" cómo nos gustaba llamarlo y cómo se reía cuándo lo llamábamos así nos deja un gran recuerdo y legado a todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo y disfrutar de los encuentros con él, de las charlas políticas, de sus encabronadas y de su risa contagiosa. Gracias Luis. Abrazamos a Silvia su compañera de vida. A sus hijos Laura, Fernando, a sus hermosos nietos, a familiares y amigos”, lo despidieron desde el muro oficial de Seny Radio de Facebook.

image Cinco Saltos despide al querido Gallego.

La publicación generó reacciones y emotivos mensajes de condolencias. “No coincidíamos en nada, en nuestra adolecencia él jugaba fútbol en club Cinco Saltos yo en Experimental, él peronista yo radical, él hincha de River yo de Boca, pero la convivencia, el buen vivir nos juntaba y tener largas charlas de todo, además era mi cliente… QEPD Luis, mis condolencias a Silvia su esposa y a sus hijos Fernando y Laura y demás familiares”, lo recordó Orlando Acuña.

“Que en paz descanse Dr. Luis Pérez Peña, persona activa en la comunidad de Cinco Saltos.Un saludo por la irreparable pérdida a su esposa y familiares”, le dedicó unas sentidas palabras Juan Carlos.

Y así tantos otros. ¡Hasta siempre Gallego!

Otro golpe lleno de dolor para Cinco Saltos

El mes pasado Cinco Saltos se vio conmocionada por la repentina muerte de Héctor González, el hombre de 58 años fallecido tras descompensarse en el entretiempo de un partido del torneo comercial Don Pedro en Cipolletti.

Apodado El Sanjua, el infortunado vecino estaba radicado en Cinco Saltos y se desempeñaba en la docencia. Actualmente ocupaba la secretaría de la Escuela 206 de la vecina ciudad. Fue funcionario municipal entre 2015 y 2019.

"La comunidad educativa de la Escuela N°206 comunica con profundo dolor, el fallecimiento del docente Hector González. Nuestro querido profe Héctor o Sanjua como muchos le decían. Siempre serás recordado con mucho cariño profe. Tu sonrisa, alegría y palabras quedan guardadas en cada uno de nosotros. Hasta siempre", lo despidió la entidad educativa en la que cumplía funciones.

DON PEDRO- FALLECIDO-2

“La agrupación Azul Arancibia Unter Cinco Saltos despide con profundo dolor al compañero Hector Gonzales "Sanjua". Que en paz descanses querido compañero. Acompañamos a familiares y amigos. QEPD. Hasta Siempre”, publicó a la vez esa institución.