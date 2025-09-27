Feria de adopciones: todos los animales encontraron hogar en tiempo récord

Con gran éxito se llevó a cabo una nueva edición de la feria que pretende que cada uno de los animales puestos en adopción pueda encontrar un hogar.

La Municipalidad de Neuquén organizó una nueva feria de adopción , en el playón de Recursos Hídricos de la Isla 132 que superó todas las expectativas. En tiempo récord, los 25 animales que estaban en adopción se fueron a sus nuevos hogares.

En menos de una hora del inicio de la feria 17 animales fueron adopados por distintas familias y el resto no tardó mucho más en irse. Celeste Leiga, subsecretaria de Ciudad Saludable, contó que estaba previsto que la jornada comience a las 15.30, pero la expectativa fue tan grande que 15.05 tuvieron que dar inicio al encuentro.

“Esto es una demostración del compromiso de la comunidad neuquina con el bienestar animal, los primeros 17 animales encontraron hogar antes de cumplirse la primera hora del evento, y de estos: 15 eran cachorros, pero dos eran animales más viejitos”, aseguró la secretaria de DDDHH, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti.

feria de adopciones- animales- municipalidad de Neuquén-2

A modo de ejemplo, entre las historias que se vivieron durante esta jornada, la secretaria municipal describió la situación que se dio en una de las adopciones: “Un caso que ejemplifica el impacto de la iniciativa fue el de una señora que hizo por videollamada junto a su nieto, quien había perdido a su mascota y les mostró que acá encontró un animal muy similar por lo que decidieron darle un hogar, y en este caso era un perro adulto”.

feria de adopciones- animales- municipalidad de Neuquén-6

Adopción, vacunas y desparasitación

La feria "Neuquén ama los animales" no se limitó únicamente a la adopción, sino que ofreció un programa integral que incluyó: servicios de desparasitación, aplicación de vacunas antirrábicas, información sobre animales ponzoñosos; prevención del dengue y asesoramiento veterinario especializado

En este punto, Leiga aclaró que los animales entregados se dan “desparasitados, vacunados y con alimento incluido”, dijo y recordó que esta tarde se dieron tanto cachorros como animales adultos rescatados de situaciones de maltrato.

“Todo se hace bajo el cuidado y supervisión del equipo municipal de veterinarios. Tenemos un excelente equipo de profesionales que permanentemente nos van marcando el camino para poder llevar adelante todo esto", señaló la subsecretaria.

feria de adopciones- animales- municipalidad de Neuquén-5

El evento también contó con la participación de empresas locales que instalaron stands y colaboraron con sorteos, “fortaleciendo el carácter comunitario de la iniciativa y consolidando el compromiso entre lo público y lo privado que esta gestión municipal promueve”, afirmó De Giovanetti.

feria de adopciones- animales- municipalidad de Neuquén-4

Durante la jornada, que contó con un clima y sol que promovió la recreación, la Feria ofreció espacios para los más pequeños, “tenemos todas las actividades de nuestra secretaría y estamos viendo como los chicos pueden también disfrutar de una tarde de juegos”, indicó De Giovanetti.

“Esta iniciativa forma parte de una política municipal que lleva casi seis años fortaleciéndose continuamente y respondiendo a la decisión política del intendente Mariano Gaido de convertir a Neuquén en "una ciudad que ama a los animales”, reflexionó De Giovanetti y considero que el éxito de estos dispositivos trasciende las cifras de adopción y “se convierte en un ejemplo de política pública efectiva en materia de bienestar animal”.