Thiago Medina habló por primera vez desde el accidente que sufrió: qué dijo

Daniela Celis contó que su expareja, Thiago Medina , habló por primera vez a casi 20 días del terrible accidente que sufrió con la moto y que lo dejó en grave estado, internado en terapia intensiva. “Recién salgo de verlo. Me miró a los ojos. Lo primero que me preguntó fue por las nenas”, relató la influencer este lunes en sus historias de Instagram.

“Les quiero agradecer porque estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”, pidió Daniela.

Sobre este primer contacto que tuvo con Thiago, la ex Gran Hermano detalló: “Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’“. De esa manera, Daniela se mostró totalmente emocionada por la evolución que mostró en el papá de sus hijas, a casi 20 días del choque con la moto en Moreno.

image

Antes de que se conociera esta noticia sobre la mejoría, Brisa Medina había compartido un mensaje alentador sobre la salud de su hermano mellizo. “Sé que va a ser un gran día”, decía su publicación.

De esta manera, se dio a conocer una gran noticia con respecto a los avances de la salud del ex GH luego del tremendo accidente vial que casi le cuesta la vida.

Los avances en la salud de Thiago Medina

Este lunes, Daniela Celis también compartió en sus redes sociales noticias acerca de la evolución de la salud del papá de sus gemelas, Thiago Medina. A través de una historia de Instagram, la influencer explicó que los médicos decidieron sacarle la ventilación mecánica al ex Gran Hermano luego del fuerte accidente que sufrió con su moto el pasado 12 de septiembre en Moreno.

image

“Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo”, indicó Daniela. Además, precisó que “está despierto, conectado con su entorno” y que continúa en terapia intensiva con “pronóstico reservado”.

Por último, la exparticipante de Gran Hermano les dedicó un mensaje a quienes hicieron posible esta evolución: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llegan la energía, las oraciones y los deseos de todos”.

“Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica”, escribió en su comunicado un día antes de la nueva actualización, acompañando sus palabras con agradecimientos a los profesionales que lo atienden.

image

La joven subrayó que la evolución que viene mostrando Medina no es casual, sino el resultado de un gran esfuerzo conjunto de distintas áreas médicas que intervienen en su tratamiento. “Trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición”, señaló al explicar el abordaje integral que recibe su ex pareja.