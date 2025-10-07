El sueño que quiere cumplir Thiago Medina tras salir de terapia intensiva

Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, hizo declaraciones sobre el estado de salud de Thiago.

Thiago Medina atraviesa los mejores días desde su internación por el complicado estado de salud que le tocó atravesar luego de un accidente que sufrió en su moto. Con noticias alentadoras que llegaron en las últimas horas, y afuera de la Unidad de Terapia Intensiva, el ex Gran Hermano transita su recuperación.

En diálogo con el programa Corta por Lozano (Telefe), su expareja y madre de sus hijas Daniela Celis , habló sobre el mensaje que les dio Thiago: "Dijo: 'La vida ahora cambió. Yo quiero estudiar, yo quiero ser arquitecto'. Son 7 años . Está leyendo mucho. Él está muy bien de ánimo".

Luego contó si el ex GH recuerda momentos de la terapia intensiva: "Tuvo muchos sueños esas dos semanas que estuvo dormido, dijo que no paró de soñar, algunas cosas lindas y otras no tan lindas, pero por ahora no las cuenta".

"Bajé 8 kilos, fue muy duro para mí" Daniela Celis nos cuenta cómo vivió la maternidad en medio del difícil momento por el accidente de Thiago





Qué dijo Daniela el lunes sobre Thiago

Sobre el accidente: "Él sabe mas o menos lo que le pasó, pero del accidente no se acuerda nada. Entendemos que el cerebro hace un bloqueo a los traumas o al shock, está con asistencia psicológica. No contamos nada que él no pregunte, le decimos la verdad pero lo justo y necesario. Él dice que volvió a nacer, sabe que estuvo grave, que pasaron 23 días y que estuvo en un coma inducido", detalló sobre el estado de su expareja.

Sobre la videollamada con sus hijas: "A mis hijas las preparé un día antes diciéndoles que papá las iba a llamar. En el momento, yo estaba con él y en mi casa estaba mi mamá con las nenas. Ellas lo miraron y enseguida dijeron 'papá, papá'".

Sobre cómo atravesó Dnaiela el proceso: "Fue muy duro. Cuando salía del hospital tenía que volver a casa y ponerme a jugar con las nenas, entonces decidí parar toda mi vida para poder estar con ellas al cien por ciento".

"Estoy feliz de que mis hijas no se queden sin papá" Daniela Celis comparte su emoción y la felicidad por la mejoría de Thiago Medina, quien salió de terapia intensiva





"Durante las primeras dos semanas se me fue el hambre. Bajé 8 kilos y lo hablé porque no sabía qué hacer, no podía comer nada, todo me hacía mal".

Sobre la posibilidad de volver a iniciar una relación amorosa: "Me dijo que quiere estar en casa para la recuperación y estar con las nenas".

"Él no deja de ser mi familia, quiero que tenga todas las comodidades. Cuando en la vida pasa todo en un segundo, uno quiere todo de vuelta. No sé si son los sentimientos, si es la cabeza... Me pasaron muchísimas cosas en estos días, se te revoluciona todo. Sabemos que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga a ver si nos volvemos a enamorar o no y seguimos siendo padres toda la vida".

Daniela Celis dejó la puerta abierta a una posible reconciliación con su ex, Thiago Medina.



Tras la mejoría del joven, la exparticipante de Gran Hermano charló con Cortá Por Lozano y admitió que cuando él tenga el alta se van a tener que sentar a hablar".





Sobre la recuperación de Medina: "Ya empezó la rehabilitación. Se paró, comió y está haciendo ejercicios con los brazos y las piernas, lo está dando todo".