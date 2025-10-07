Javier Milei apoyó a Diego Santilli y apuntó a la seguridad: "Narcos y chorros la van a pasar mal"

El presidente estuvo en Mar del Plata y acompañando al candidato, en lo que configuró un fuerte apoyo para la lista libertaria en Provincia de Buenos Aires.

Volcado de lleno a la campaña electoral para las elecciones del 26 de octubre, Javier Milei apoyó enfáticamente al Diego Santilli.

Javier Milei estuvo este martes por la mañana en la ciudad de Mar del Plata para inaugurar la fábrica Lamb Weston, desde allí aprovechó para apoyar la candidatura a diputado de Diego Santilli para las elecciones del 26 de octubre y apuntó a la seguridad: “Narcos y chorros, la van a pasar mal”.

El mandatario impulsa al legislador del PRO para encabezar la lista libertaria en provincia de Buenos Aires, luego de la renuncia de José Luis Espert a la postulación. Aunque este cambio debe ser avalado por la Justicia Electoral. Más tarde se mostrará con el legislador en un acto de campaña en Mar del Plata.

Mili destacó: "Desde el Gobierno nacional hemos tenido una gestión maravillosa, bajando la delincuencia a niveles mínimos históricos, con la gestión de la doctora Patricia Bullrich. Le pusimos un freno a los narcos en Rosario, con el Plan Bandera, gracias a la obra y al trabajo que decidió impulsar la ministra Bullrich y que fue acompañado por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro".

El Presidente dijo que, "ese compromiso con la seguridad es tan importante que hoy nuestra lista de la provincia de Buenos Aires está encabezada, hoy, por alguien que sabe del tema de seguridad, y que lo hizo exitosamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el queridísimo el Colo Santilli. Así que, narcos y chorros, les aviso que se las vamos a hacer pasar mal".

Diego Santilli dijo que LLA necesita descontarle puntos a Fuerza Patria

Diego Santilli pidió que se reimpriman las boletas tras la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado para las elecciones legislativas y reconoció que La Libertad Avanza (LLA) necesita achicar la distancia con Fuerza Patria: “La encuesta más cercana es elección de septiembre. Fueron 14 puntos, mi tarea es poner el hombro y tratar de descontar eso, quedan pocos días de campaña”.

Diego Santilli, Javier Milei

El candidato a diputado libertario en Provincia, que podría liderar la boleta violeta, admitió que es conflictivo que el economista haya renunciado a su postulación por sus vínculos con el empresario detenido por narcotráfico, Federico “Fred” Machado: “Es un problema que el candidato de LLA se haya bajado, pero el sistema electoral tiene que remediarlo, si no (si la Justicia no avala la reimpresión de boletas) sería una estafa al electorado”.

Santilli admitió, en declaraciones a Radio Mitre: “Obviamente, estamos atravesando un momento difícil, duro. Milei lo dijo cuando era candidato, que no iba a ser fácil, pero trata de sacar al país adelante de una manera distinta a la que intentaron otros. Él dijo que el país tenía que tener equilibrio fiscal y bajar la inflación; no es sencillo, lleva tiempo. Pido un voto de confianza, no quiero volver al 200% de inflación anual, piquetes, ni a la intermediación de los planes sociales".

Javier Milei avalará la extradición de Fred Machado a EE.UU.

Tras la decisión de la Corte Suprema, el Gobierno asegura que habilitará la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos. El Ejecutivo sostiene que no irá en contra de la decisión del máximo tribunal y que autorizará el procedimiento una vez que el expediente llegue a Cancillería.

Federico Fred Machado. Federico Fred Machado está acusado por narcotráfico, lavado de dinero y estafa.

“No nos vamos a posicionar en contra de la definición de la Justicia. Machado va a ser extraditado”, expresan en Nación. La Corte ratificó hoy la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén y concedió la extradición a EE.UUU. del empresario acusado por narcotráfico.