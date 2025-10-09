Estados Unidos confirmó el acuerdo con Argentina por el swap de U$D 20.000 millones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos confirmó la novedad a través de las redes sociales. Fue este jueves en medio de una suba del dólar.

El ministro Caputo se reunió con el secretario de Tesoro de Estados Unidos

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , confirmó el swap con la Argentina por US$20.000 millones , y anunció que se compraron pesos argentinos a través del banco Santander.

“Hemos finalizado un acuerdo marco de intercambio de divisas (swap) por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina (BCRA)", señaló el funcionario norteamericano en sus redes.

Y agregó. "El Tesoro de los Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para brindar estabilidad a los mercados. Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos”.

Recalcó que "sigo escuchando a líderes empresariales estadounidenses que, gracias al liderazgo del presidente Milei, están deseosos de estrechar los vínculos entre las economías estadounidense y argentina".

"Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez", señaló Bessent en un mensaje difundido en redes sociales. “La comunidad internacional, incluido el FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”, afirmó el funcionario, designado por la administración de Donald Trump.

Además, sostuvo que "la administración Trump apoya firmemente a los aliados de Estados Unidos, y con ese fin también conversamos sobre los incentivos a la inversión en Argentina y las herramientas estadounidenses para impulsar con fuerza la inversión en nuestros socios estratégicos".

Javier Milei felicitó a Luis Caputo

Tras el anuncio, el presidente Milei felicitó a Caputo por la negociación y agradeció a Bessent y al expresidente estadounidense Donald Trump “por su fuerte respaldo y liderazgo firme”. “Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, publicó el mandatario en su cuenta oficial.

El anuncio se produjo al cierre de cuatro días de reuniones entre Bessent y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington. Según el funcionario estadounidense, durante los encuentros se discutieron los “sólidos fundamentos económicos” del país, con especial énfasis en los cambios estructurales ya implementados y las proyecciones de generación de divisas.

Luis Caputo

El programa contempla también el mantenimiento del esquema de bandas cambiarias, que según Bessent sigue siendo “adecuado para su propósito”.

Además del swap de USD 20.000 millones, que ya fue activado, el Tesoro norteamericano comunicó su disposición a “tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”.

El dólar bajó tras una fuerte suba

El dólar oficial cerró este jueves en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

Tras haber alcanzado los $1.490 por la mañana, el tipo de cambio minorista cayó $40 al cierre de la jornada.

El equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, regresará este viernes al país tras las discusiones con el Tesoro de los Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales.



El titular del Palacio de Hacienda viajó junto a su vice, José Luis Daza, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Los funcionarios del Palacio de Hacienda tienen previsto regresar a Washington la semana próxima para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$42.066 millones.

NOTICIA EN DESARROLLO