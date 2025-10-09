El hecho ocurrió luego de que los sospechosos huyeran. Finalmente, uno de los delincuentes disparó contra los agentes, que respondieron de inmediato.

Dos agentes de la Policía Estatal de Pensilvania resultaron heridos de bala y un sospechoso fue abatido este miércoles por la noche durante una persecución que comenzó tras un robo en una tienda deportiva y culminó en un enfrentamiento armado en el condado de Franklin.

En un comunicado oficial, la Policía estatal informó que los policías respondieron a un aviso de robo en un local de una cadena de artículos deportivos minutos después de las 18.10, hora local. Al llegar los agentes, los sospechosos ya habían huido del lugar en un auto, lo que dio inicio a una intensa persecución por la ruta Interestatal 81.

Ante ese panorama de urgencia, los policías desplegaron bandas de clavos en la calzada, lo que permitió detener el automóvil en la salida 3 de aquella autopista.

Cumplido ese importante paso, dos mujeres que escapaban en el vehículo obedecieron las órdenes policiales y fueron arrestadas sin incidentes.

Pensilvania 1 Robo, fuga y tiroteo: dos policías y un ladrón resultaron heridos tras una intensa persecución en Pensilvania.

Sin embargo, un tercer sospechoso abrió fuego contra los oficiales, hiriendo a dos de ellos, lo que derivó en una respuesta armada de los policías, quienes lograron abatir al agresor, aunque no hubo confirmación oficial sobre sobre su estado de salud posterior.

Los agentes heridos fueron trasladados al Hospital Wellspan York. Según confirmaron las autoridades, uno se encuentra en estado crítico y el otro en grave estado.

Los mensajes de apoyo de las autoridades a los oficiales heridos

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó su apoyo a los agentes a través de sus redes sociales. “Lori y yo estamos orando por los dos soldados de la Policía Estatal que recibieron disparos en el cumplimiento del deber esta noche". "Corren hacia el peligro todos los días para mantener nuestras comunidades seguras”, escribió en su cuenta de X.

Por su lado, el presidente de la Asociación de Policías Estatales de Pensilvania (PSTA), Stephen Polishan, destacó la labor de los oficiales heridos y pidió acompañar a sus familias. “Cada día, los hombres y mujeres de la Policía Estatal van a trabajar preparados para dar su último esfuerzo. Nunca podremos agradecerles lo suficiente su increíble valentía”, indicó en un comunicado.

Pennsylvania 3 El hecho que se desarrolló en Chambersburg, una localidad situada en el noreste de Estados Unidos.

Además, Joseph Regan, presidente de la Logia Estatal de la Orden Fraternal de la Policía, subrayó la conducta de los agentes durante el incidente. “Demostraron la valentía y el altruismo que caracterizan a la Policía Estatal. Agradecemos que reciban la atención que necesitan y rezamos por su recuperación”, señaló.

Cómo seguía la investigación policial

La Policía Estatal de Pensilvania inició una investigación para determinar por qué se produjo el tiroteo y la posible vinculación de los tres sospechosos con otros delitos. Hasta la mañana de este jueves, al menos, no se habían difundido las identidades de los sospechosos.

Las dos mujeres detenidas quedaron bajo custodia y fueron interrogadas por su presunta participación en el robo y la posterior persecución.

En paralelo, los investigadores recolectaban grabaciones de distintas cámaras de seguridad, al tiempo que realizaban pericias y tomaban declaración a testigos con el objetivo de reconstruir el hecho que se desarrolló en Chambersburg, una localidad situada a unas 25 millas al oeste de Gettysburg, en el noreste de Estados Unidos.